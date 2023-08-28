Мы должны делать это по принципу build back better. Оксен Лисовой о трансформации украинских школ и садиков

Образовательная сфера Украины давно нуждается в изменениях — это ярко подсветили пандемия Covid-19 и полномасштабная война. Сначала мы говорили только о внутренних проблемах: несоответствие программ современным вызовам, неадаптированность платформ и педагогов.
Теперь, когда российские ракеты и снаряды (только к концу мая этого года) полностью или частично разрушили 3267 учебных заведений, государство начинает предлагать восстановление — но делать это лучше, по-новому.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подмечает: когда мы говорим о восстановлении разрушенных учебных заведений, мы понимаем, что должны делать это по принципу build back better. Не только восстанавливать стены, но трансформировать содержание.
В Украине хотят трансформировать учреждения школьного и дошкольного образования, пострадавшие от российской агрессии. Пилотную версию проекта опробуют на пяти школах в разных областях страны, а потом его масштабируют на 500 учебных заведений.
Подробности о новом проекте и его условиях во время образовательного воркшопа по созданию концепции трансформации типичных советских школ 28 августа сообщили министр образования и науки Оксен Лисовой и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Известно, что участие в пилотном проекте примут разрушенные войной школы, которые находятся в реестре поврежденного имущества из Киевской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Известно, что участие в пилотном проекте примут разрушенные войной школы, которые находятся в реестре поврежденного имущества из Киевской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.
Планируется завершить работы к началу следующего учебного года 2024/25.
— Советские школы были заточены под формирование человека, который стандартно мыслит, действует, одевается, ведет себя, не выходит за рамки и был винтиком большой тоталитарной машины. Нам нужны творческие, смелые, глубинные люди с широким мировоззрением — это формируется с детства, в частности, через взаимодействие с другими и пространство, в котором человек находится, — говорил Оксен Лисовой.
В будущем трансформировать хотят также и детские сады, однако все будет зависеть от финансирования.
Михаил Федоров добавил, что цель — сделать школы и детские сады привлекательными, в первую очередь, для детей.
Все крутые технологические компании или университеты выглядят ярко, они привлекают людей, там приятно находиться, они вдохновляют.
Все крутые технологические компании или университеты выглядят ярко, они привлекают людей, там приятно находиться, они вдохновляют.
— Наша цель — сделать каждую школу и садик как маленький офис Google или Apple, который вдохновлял бы ребенка, чтобы он хотел приходить в школу. Мы должны уйти от Советского союза не только в обучающих программах, но и в дизайне, — объяснил министр цифровой трансформации.
Ранее мы писали, какой курс изменений в образовании избрал министр Оксен Лисовой и почему для Украины важно профильное техническое образование.
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