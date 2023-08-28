Мы должны делать это по принципу build back better. Оксен Лисовой о трансформации украинских школ и садиков

Образовательная сфера Украины давно нуждается в изменениях — это ярко подсветили пандемия Covid-19 и полномасштабная война. Сначала мы говорили только о внутренних проблемах: несоответствие программ современным вызовам, неадаптированность платформ и педагогов.

Теперь, когда российские ракеты и снаряды (только к концу мая этого года) полностью или частично разрушили 3267 учебных заведений, государство начинает предлагать восстановление — но делать это лучше, по-новому.

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой подмечает: когда мы говорим о восстановлении разрушенных учебных заведений, мы понимаем, что должны делать это по принципу build back better. Не только восстанавливать стены, но трансформировать содержание.

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Трансформация украинских школ и детских садов

В Украине хотят трансформировать учреждения школьного и дошкольного образования, пострадавшие от российской агрессии. Пилотную версию проекта опробуют на пяти школах в разных областях страны, а потом его масштабируют на 500 учебных заведений.

Подробности о новом проекте и его условиях во время образовательного воркшопа по созданию концепции трансформации типичных советских школ 28 августа сообщили министр образования и науки Оксен Лисовой и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Известно, что участие в пилотном проекте примут разрушенные войной школы, которые находятся в реестре поврежденного имущества из Киевской, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Планируется завершить работы к началу следующего учебного года 2024/25.

— Советские школы были заточены под формирование человека, который стандартно мыслит, действует, одевается, ведет себя, не выходит за рамки и был винтиком большой тоталитарной машины. Нам нужны творческие, смелые, глубинные люди с широким мировоззрением — это формируется с детства, в частности, через взаимодействие с другими и пространство, в котором человек находится, — говорил Оксен Лисовой.

В будущем трансформировать хотят также и детские сады, однако все будет зависеть от финансирования.

Михаил Федоров добавил, что цель — сделать школы и детские сады привлекательными, в первую очередь, для детей.

Все крутые технологические компании или университеты выглядят ярко, они привлекают людей, там приятно находиться, они вдохновляют.

— Наша цель — сделать каждую школу и садик как маленький офис Google или Apple, который вдохновлял бы ребенка, чтобы он хотел приходить в школу. Мы должны уйти от Советского союза не только в обучающих программах, но и в дизайне, — объяснил министр цифровой трансформации.

Ранее мы писали, какой курс изменений в образовании избрал министр Оксен Лисовой и почему для Украины важно профильное техническое образование.

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