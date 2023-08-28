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Ми маємо робити це за принципом build back better. Оксен Лісовий про трансформацію українських шкіл і садків

Вікторія Мельник, редакторка сайту 28 Серпня 2023, 17:30
Трансформація шкіл
Фото: Pexels

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