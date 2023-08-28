Ми маємо робити це за принципом build back better. Оксен Лісовий про трансформацію українських шкіл і садків

Освітня сфера України давно потребує змін — це яскраво підсвітили пандемія Covid-19 та повномасштабна війна. Спочатку ми говорили лише про внутрішні проблеми: невідповідність програм до сучасних викликів, неадаптованість платформ та освітян.

Тепер, коли російські ракети та снаряди (лише станом на кінець травня) повністю або частково зруйнували 3267 закладів освіти, держава починає пропонувати відбудову — але робити це краще, по-новому.

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий каже: коли ми говоримо про відбудову зруйнованих закладів освіти, ми розуміємо, що маємо робити це за принципом build back better. Не лише відновлювати стіни, а й трансформувати зміст.

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Трансформація українських шкіл і дитячих садків

В Україні хочуть трансформувати заклади шкільної та дошкільної освіти, які постраждали від російської агресії. Пілотну версію проекту випробують на п’яти школах у різних областях країни, а згодом — його масштабують на 500 закладів освіти.

Деталі про новий проект та його умови під час освітнього воркшопу зі створення концепції трансформації типових радянських шкіл 28 серпня повідомили міністр освіти і науки Оксен Лісовий та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Відомо, що участь у пілотному проекті візьмуть зруйновані війною школи, які є в реєстрі пошкодженого майна, з Київської, Запорізької, Харківської та Дніпропетровської областей.

Планують завершити роботи до початку наступного навчального року 2024/25.

— Радянські школи були заточені під формування людини, яка стандартно мислить, діє, одягається, поводиться, яка не виходить за рамки й була гвинтиком великої тоталітарної машини. Нам потрібні творчі, сміливі, глибинні люди з широким світоглядом — це формується змалечку, зокрема, через взаємодію з іншими й простір, в якому людина перебуває, — казав Оксен Лісовий.

У майбутньому трансформувати хочуть також й дитячі садки, однак, все залежатиме від фінансування.

Михайло Федоров додав, що на меті — зробити школи та дитячі садки привабливими, в першу чергу, для дітей.

Усі круті технологічні компанії або університети виглядають яскраво, вони привертають увагу людей, там приємно перебувати, вони надихають.

— Наша мета — зробити кожну школу й садочок як маленький офіс Google чи Apple, який би надихав дитину, щоб вона хотіла приходити в школу. Ми повинні піти від Радянського союзу не тільки в навчальних програмах, а й в дизайні, — пояснив міністр цифрової трансформації.

Раніше ми писали, який курс змін в освіті обрав міністр Оксен Лісовий і чому для України важлива профільна технічна освіта.

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