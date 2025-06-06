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Под ногами у Родины-матери! В Киеве взрывом повредило фасад национального музея

Анастасия Грубрина, журналист сайта 06 июня 2025, 17:30
Родина-мать
Фото Facebook

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