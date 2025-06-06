Сегодня киевляне провели очередную ночь без сна. Российские дроны и ракеты летали над головами и непрерывно взрывались. В Киеве известно о 27 раненых и трех погибших спасателях. Также известно о нескольких попаданиях и повреждениях. Одно из них пришлось на Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

После атаки на Киев пострадал Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне

На официальной странице музея сообщили, что после ночной атаки на Киев был поврежден фасад Главного корпуса Музея, расположенный у подножия монумента Родина-мать.

Сегодня ночью взрывной волной был поврежден фасад Главного корпуса Музея у подножия монумента Родина-мать. Музей работает в обычном режиме.

Также в пресс-службе музея истории Украины во Второй мировой войне поделились фотографиями разбитых фасадов и стекла.

Под ногами у Родины-матери! В Киеве взрывом повредило фасад национального музея / 3 Фотографии

Напомним, что в ночь на 6 июня 2025 года российские оккупанты запустили по Украине 407 беспилотников и 45 ракет. Такую информацию сообщили в Воздушных силах.

Среди всех целей, которые летели на мирные города, 235 удалось уничтожить. И еще 171 средство было локационно потеряно или поражено действием РЭБ.

Под российской атакой в ​​эту ночь оказались Киев и область, Луцк, Тернопольская, Львовская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

Раньше мы рассказывали, как оккупанты превращают нашу землю в свалку строительного мусора.

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