Для тебя Война в Украине

Более 6 млн. тонн! Россия превращает нашу землю в свалку строительного мусора

Виктория Мельник, журналист сайта 06 июня 2025, 13:00 2 мин.
последствия войны для экологии
Фото Facebook

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь