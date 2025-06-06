Мы привыкли говорить о вреде от войны, который она нанесет в долгосрочной перспективе. Но как часто ты ловишь себя на осознании того факта, что последствия разрушений и боевых действий уже рядом с нами?

По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сейчас объем отходов разрушения в Украине уже превышает 6 млн тонн.

Что с этим делать и как остатки прежней жизни повлияют на экологию нашей страны — дальше в материале.

Как отходы после войны влияют на экологию

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук во время публичной дискуссии Resource and Analysis Center Society and Environment и European Environmental Bureau озвучила страшные факты, как война влияет на нашу экологию уже сейчас.

В частности, в настоящее время Украина столкнулась с более чем 6 млн тоннами отходов по всей стране.

Если говорить языком денег, то прямой ущерб от российской войны достиг отметки в $176 млрд. Эта сумма постоянно увеличивается.

Больше всего пострадали:

жилищный сектор;

транспорт;

энергетика;

торговля и промышленность;

образование.

Около 13% жилищного фонда повреждены или разрушены. Некоторые города уничтожены на 90%.

Какое решение

По словам Светланы Гринчук, Украина уже ищет уникальные решения, которые помогут решить проблему с отходами. В частности, это переработка отходов после разрушений и их повторное использование при восстановлении или для других нужд.

Более 6 млн. тонн! Россия превращает нашу землю в свалку строительного мусора / 2 Фотографии

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Так, например, в шести регионах уже переработали около 600 тыс. тонн таких отходов. В Николаеве переработанный мусор используют для ремонта дорог, в Буче — около 30% от 80 тыс. тонн отходов также использовали для улучшения покрытия.

Детальнее об убытках от войны для всего Европейского континента, рассказывали тебе в другом материале: читай по ссылке.

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