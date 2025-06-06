Ми звикли говорити про шкоду від війни, яку вона завдасть у довгостроковій перспективі. Але як часто ти ловиш себе на усвідомленні того факту, що наслідки від руйнувань та бойових дій — вже поруч із нами?

За даними Міндовкілля та природних ресурсів України, нині обсяг відходів руйнації в Україні вже перевищує 6 млн тонн.

Що з цим робити і як залишки колишнього життя вплине на екологію нашої країни — далі у матеріалі.

Як відходи після війни впливають на екологію

Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час публічної дискусії Resource and Analysis Center Society and Environment та European Environmental Bureau озвучила страшні факти того, як війна впливає на нашу екологію вже зараз.

Зокрема, наразі Україна стикнулася з понад 6 млн тоннами відходів по всій країні. Найбільше руйнацій зазнали Харківська, Херсонська, Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька області.

Якщо говорити мовою грошей, то пряма шкода від російської війни сягнула позначки $176 млрд. Ця сума постійно збільшується.

Найбільше постраждали:

житловий сектор;

транспорт;

енергетика;

торгівля та промисловість;

освіта.

Близько 13% житлового фонду пошкоджено або зруйновано. Деякі міста знищені на 90%. Це найбільший обсяг відходів руйнації з часу Другої світової війни.

Яке рішення

За словами Світлани Гринчук, Україна вже шукає унікальні рішення, які допоможуть розвʼязати проблему з відходами. Зокрема, це перероблення відходів від руйнацій та їхнє повторне використання під час відбудови чи для інших потреб.

Понад 6 млн тонн! Росія перетворює нашу землю на звалище будівельного брухту / 2 Фотографії

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Так, наприклад, у шести регіонах вже переробили майже 600 тис. тонн таких відходів. У Миколаєві перероблений брухт використовують для ремонту доріг, у Бучі — близько 30% від 80 тис. тонн відходів також використали для покращення покриття.

Детальніше про збитки від війни для всього Європейського континенту, розповідали тобі в іншому матеріалі: читай за посиланням.

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