Для тебе Війна в Україні

Понад 6 млн тонн! Росія перетворює нашу землю на звалище будівельного брухту

Вікторія Мельник, журналістка сайту 06 Червня 2025, 13:00 2 хв.
наслідки війни для екології
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