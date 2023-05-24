Україна

Росія влаштовує нам сміттєзвалища. Міста переповнені відходами руйнації — що з ними робити

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 24 Травня 2023, 16:00

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0:04:40
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