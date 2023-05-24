Росія влаштовує нам сміттєзвалища. Міста переповнені відходами руйнації — що з ними робити

Унаслідок війни в Україні утворилося понад 12 млн тонн відходів руйнації — це тільки залишки зруйнованих і пошкоджених росіянами житлових будинків. Будівельного сміття буде більше, бо війна та обстріли тривають, неможливо порахувати скільки його на окупованих територіях і там, де тривають бої.

Будівельне сміття після обстрілів Росії: масштаб проблеми

Сміттєві полігони й так переповнені, і таких обсягів не витримають. У громадах почали з’являтися стихійні звалища.

Світовий досвід — перероблювання будівельних відходів і повторне використання у новому будівництві. У нас теж його почали переробляти, але поки що небагато.

Велике звалище будівельних відходів з’явилося в Ірпені. Сюди звозять залишки зруйнованих росіянами будинків. Цегла, шифер, бетонні плити. Облаштувати його саме тут вирішила міська комісія. Поруч річка Буча, в екоінспекції занепокоєні, адже будматеріали — небезпечний клас відходів. Вони можуть отруювати ґрунт та води.

Сюди ж відноситься і побутова техніка, яку необхідно сортувати. Міський голова Ірпеня каже: після окупації та боїв місто було зруйноване на 70%, тому будівельних відходів дуже багато. Обіцяє, що скоро звалище приберуть.

Японці подарували обладнання для перероблювання будівельного сміття. 10 одиниць техніки, скоро приїде ще три установки для подрібнення цегли та бетону. Сміття планують використати для будівництва доріг або відбудови.

Ведуть перемови з Литвою, щоб вони допомогли з перероблюванням. У Гостомелі вже є успішний приклад — там французька компанія після демонтажу прямо на будмайданчику перероблює відходи. Потім з них будує людям дім.

До 80% сміття можна переробити і використати повторно. Це не про економію на будматеріалах, а про відповідальне споживання, бо полігони твердих побутових відходів були переповнені ще до повномасштабної війни.

На всю Україну потрібно 15 переробних бригад. Це обійдеться у близько €12 млн, але економія від повторного використання відходів може перевищити €130 млн. Частину будівельного сміття переробляють у Чернігові, а ось у Миколаєві та Києві руїни просто вивозять на полігон.

Раніше ми розповідали, як зі сміття роблять будинки в Гостомелі.

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