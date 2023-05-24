Украина

Россия устраивает нам свалки. Города переполнены отходами от разрушений — что с ними делать

Наталья Кулик, журналистка Факты ICTV 24 мая 2023, 16:00

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0:04:40
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