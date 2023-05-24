Россия устраивает нам свалки. Города переполнены отходами от разрушений — что с ними делать

Из-за войны России в Украине образовалось более 12 млн тонн отходов от разрушений — это только остатки разрушенных и поврежденных россиянами жилых домов. Строительного мусора будет больше, потому что война и обстрелы продолжаются, невозможно сосчитать, сколько его на оккупированных территориях и там, где продолжаются бои.

Строительный мусор после обстрелов России: масштаб проблемы

Мусорные полигоны и так переполнены, и таких объемов не выдержат. В общинах стали появляться стихийные свалки.

Мировой опыт — переработка строительных отходов и повторное использование в новом строительстве. У нас тоже его начали перерабатывать, но пока немного.

Большая свалка строительных отходов появилась в Ирпене. Сюда свозят остатки разрушенных россиянами домов. Кирпич, шифер, бетонные плиты. Обустроить его здесь решила городская комиссия. Рядом река Буча, в экоинспекции обеспокоены — стройматериалы опасный вид отходов. Они могут отравлять почву и воду.

Сюда же относится и бытовая техника, которую нужно сортировать. Городской глава Ирпеня говорит, что после оккупации и боев город был разрушен на 70%, поэтому строительных отходов очень много. Обещает, что скоро свалку уберут.

Японцы подарили оборудование для переработки строительного мусора. 10 единиц техники, скоро приедет еще три установки для измельчения кирпича и бетона. Мусор планируется использовать для строительства дорог или восстановления.

Ведут переговоры с Литвой, чтобы они помогли с переработкой. В Гостомеле уже есть успешный пример — там французская компания после демонтажа прямо на стройплощадке перерабатывает отходы. Потом из них строит людям дом.

До 80% мусора можно переработать и использовать повторно. Это не об экономии на стройматериалах, а об ответственном потреблении, потому что полигоны твердых бытовых отходов были переполнены еще до полномасштабной войны.

На всю Украину нужно 15 перерабатывающих бригад. Это обойдется в около €12 млн, но экономия от повторного использования отходов может превысить €130 млн. Часть строительного мусора перерабатывают в Чернигове, а вот в Николаеве и Киеве руины просто вывозят на полигон.

Раньше мы рассказывали, как из мусора делают дома в Гостомеле.

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