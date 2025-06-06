Сьогодні кияни провели чергову ніч без сну. Російські дрони та ракети літали над головами і безперервно вибухали. У Києві відомо про 27 поранених та трьох загиблих рятувальників. Також відомо про кілька влучань та пошкоджень. Одне з них прийшлося на Національний музей історії України у Другій світовій війні.

Після атаки на Київ постраждав Національний музей історії України у Другій світовій війні

На офіційній сторінці музею повідомили, що після нічної атаки на Київ було пошкоджено фасад Головного корпусу Музею, що розташований у підніжжі монумента Батьківщина-мати.

Сьогодні вночі вибуховою хвилею було пошкоджено фасад Головного корпусу Музею в підніжжі монумента Батьківщина-мати. Музей працює у звичайному режимі.

Також у прес-службі музею історії України у Другій світовій війні поділилися фотографіями побитих фасадів і скла.

Під ногами у Батьківщини-матері! У Києві вибухом пошкодило фасад національного музею / 3 Фотографії

Нагадаємо, що в ніч на 6 червня 2025 року російські окупанти запустили по Україні 407 безпілотників та 45 ракет. Таку інформацію повідомили у Повітряних Силах.

Серед усіх цілей, що летіли на мирні міста, 235 вдалося знищити. І ще 171 засіб було локаційно втрачено чи уражено дією РЕБ.

Під російською атакою цієї ночі опинилися Київ та область, Тернопільщина, Луцьк, Львівщина, Полтавщина, Хмельниччина та Чернігівщина.

Раніше ми розповідали, як окупанти перетворюють нашу землю на звалище будівельного брухту.

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