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Під ногами у Батьківщини-матері! У Києві вибухом пошкодило фасад національного музею

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Червня 2025, 17:30
Батьківщина-мати
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