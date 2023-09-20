Инклюзивные и с исторической основой. Украина откажется от российских шрифтов — чем их заменят

В Министерстве культуры и информационной политики сообщили, что планируют создать банк украинских шрифтов и отказаться от использования российских. Читай в нашем материале подробнее, что известно о таком решении, и какими будут украинские шрифты.

Украина отказывается от российских шрифтов: что создадут взамен

На днях во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по гуманитарной и информационной политике обсудили вопрос использования шрифтов российского авторства и происхождения.

В.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сказал:

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— Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения, заменив их украинскими. У нас есть символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка.

Отказаться планируют от российского шрифта Ижица и производных от него. Чтобы его заменить, хотят использовать дизайнерский шрифт Воля. Этот шрифт разработала дизайнер шрифтов Марчела Можина на базе литерации художника УПА Нила Хасевича.

МКИП планирует произвести отбор шрифтов украинского производства и создать такой банк. По словам Карандеева, шрифты должны быть узнаваемыми, иметь историческую основу, графически отличаться среди кирилличных шрифтов и привлекать внимание.

Кроме того, хотят учесть параметры инклюзии, технической интеграции в цифровую среду. К работе привлечены Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры, Киевская государственная академия декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука.

Также к работе присоединятся известные украинские дизайнеры шрифтов.

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