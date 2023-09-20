Інклюзивні та з історичним підґрунтям. Україна відмовиться від російських шрифтів — що буде натомість

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що планують створити банк українських шрифтів та відмовитися від використання російських. Читай у нашому матеріалі детальніше, що відомо про таке рішення і якими будуть українські шрифти.

Україна відмовляється від російських шрифтів: що створять натомість

Днями на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики обговорили питання використання шрифтів російського авторства та походження.

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв сказав:

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Україна повинна припинити використання шрифтів російського походження, замінивши їх на українські.

— Ми маємо символи своєї суверенності та незалежності, які ідентифікують нашу державу, її історію, культуру, мову та графічне вираження цієї мови.

Відмовитися планують від російського шрифту Іжиця та похідних від нього. Аби його замінити, хочуть використати дизайнерський шрифт Воля. Цей шрифт розробила шрифтова дизайнерка Марчела Можина на базі літерації художника УПА Ніла Хасевича.

МКІП планує провести відбір шрифтів українського виробництва та створити такий банк.

За словами Карандєєва, шрифти повинні бути впізнаваними, мати історичне підґрунтя, графічно вирізнятися серед кириличних шрифтів та привертати увагу.

Крім того, хочуть врахувати параметри інклюзії, технічної інтеграції у цифрове середовище. До роботи уже залучені Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука.

Також до роботи доєднаються і відомі українські дизайнери шрифтів.

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