Як змінюється темп росту зарплат українців — оцінка Нацбанку

Ціни на продукти та різні товари зростають, але зарплата в українців збільшується не такими швидкими темпами. Лише з 2024 року мінімальну зарплату в Україні можуть підвищити до 7100 грн.

Нацбанк оцінив темп росту зарплат українців. За його даними, підвищення зарплат відбувається несистематично та часто не перекриває інфляцію, про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді.

Які темпи росту зарплат українців

У бік зростання номінальних заробітних плат тиснуло пожвавлення попиту на робочу силу в умовах складнощів з пошуком кваліфікованих працівників та обмеженої пропозиції робочої сили загалом.

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Ситуація з оплатою праці залишається складною через значну невизначеність.

Згідно з опитуванням Інституту економічних досліджень, у першому півріччі 2023 року більшість підприємств (59%) не змінювали зарплату.

Ті, хто підвищив зарплату (34% опитаних), в середньому збільшили її на 12% з початку року в номінальному вимірі.

Лише 14% опитаних підприємств планують підвищувати зарплату до кінця 2023 року, 40% не планують підвищення, а 46% – не визначились.

Кількість вакансій надалі зростала, що лише частково пов’язано із сезонністю, водночас кількість резюме дещо знизилася. Це може відображати як відновлення зайнятості українців, так і стиснення пропозиції робочої сили, зокрема через міграцію та мобілізацію.

Усім нам хочеться отримувати високу заробітну плату, про це треба відразу казати на співбесіді. Раніше ми розповідали, як домовитися з роботодавцем про кращу зарплату.

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