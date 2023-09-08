Как меняется темп роста зарплат украинцев — оценка Нацбанка

Цены на продукты и разные товары растут, но зарплата в украинцев увеличивается не столь быстрыми темпами. Только с 2024 года минимальная зарплата в Украине может быть повышена до 7100 грн.

Нацбанк оценил темп роста зарплат украинцев. По его данным, повышение зарплат происходит несистематично и часто не перекрывает инфляцию, говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре.

Какие темпы роста зарплат украинцев

В сторону роста номинальных заработных плат давило оживление спроса на рабочую силу в условиях сложностей с поиском квалифицированных работников и предложения рабочей силы в целом.

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Ситуация с оплатой труда остается сложной из-за значительной неопределенности.

Согласно опросу Института экономических исследований, в первом полугодии 2023 года большинство предприятий (59%) не меняли зарплату.

Поднявшие зарплату (34% опрошенных) в среднем увеличили ее на 12% с начала года в номинальном измерении.

Только 14% опрошенных предприятий планируют повышать зарплату до конца 2023 года, 40% не планируют повышение, а 46% не определились.

Количество вакансий в дальнейшем росло, что частично связано с сезонностью, в то же время количество резюме несколько снизилось. Это может отражать как возобновление занятости украинцев, так и сжатие предложения рабочей силы, в частности, через миграцию и мобилизацию.

Всем нам хочется получать высокую заработную плату, об этом нужно сразу говорить на собеседовании. Ранее мы рассказывали, как договориться с работодателем о лучшей зарплате.

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