Нашли способы нарастить экспорт зерна? Как это будет происходить и будет ли иметь преимущества

Россия вышла из зернового соглашения, она не дает экспортировать зерно морем, а также обстреливает портовую инфраструктуру и склады с продовольствием.

Украина уже собирает новый урожай, поэтому его нужно экспортировать, речь идет о миллионах тонн.

В Украинской зерновой ассоциации рассказали, что уже с августа Украина сможет довести экспорт зерновых и масличных с нынешних 2 млн тонн в месяц до 3 млн тонн, а впоследствии — до 4,5 млн тонн.

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Как Украина будет налаживать экспорт

Президент УЗА Николай Горбачев сообщил, что Украина уже может экспортировать около 2 млн тонн зерновых и масличных ежемесячно через порты Дуная. Также есть планы экспортировать зерно через инфраструктуру Европы посредством железнодорожных и автоперевозок.

Это позволяет Украине экспортировать около 3,5 млн тонн в месяц. И в ближайшее время с улучшением экспорта составит 4,5 млн тонн ежемесячно, — объясняют в УЗА.

Но отмечают, что Украине нужно найти способ, как удешевить логистику. Если этого не сделать, сельхозпроизводители могут сократить посевные площади на следующий сезон. Они ведь работают без каких-либо субсидий. Если уменьшится площадь посевных, то для Украины хватит урожая, а мир останется без нашего зерна.

Горбачев говорит, что международное сообщество должно найти пути и механизм влияния на Россию, чтобы не останавливать зерновую инициативу и чтобы Украина продолжила кормить мир.

Ведь до полномасштабной войны Украина только через порты Черного моря отгружала 7 млн тонн зерновых в месяц и, конечно, еще не достигла необходимых параметров.

Мир должен помочь Украине с экспортом зерна, потому что от этого зависит продовольственная ситуация во многих странах. Ранее президент USAID Саманта Пауэр в своем интервью рассказала, кто заставит Россию вернуться к зерновому соглашению.

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