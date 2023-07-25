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Знайшли способи наростити експорт зерна? Як це відбуватиметься та чи матиме переваги

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Липня 2023, 17:00
Україна збільшить експорт зерна: в УЗА розповіли, як це відбуватиметься
Фото: Pexels

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