Знайшли способи наростити експорт зерна? Як це відбуватиметься та чи матиме переваги

Росія вийшла із зернової угоди. Вона не дає експортувати зерно морем, а також обстрілює портову інфраструктуру та склади з продовольством.

Україна вже збирає новий врожай, тому його треба експортувати, йдеться про мільйони тонн.

В Українській зерновій асоціації розповіли, що вже з серпня Україна зможе довести експорт зернових і олійних з нинішніх 2 млн тонн на місяць до 3 млн тонн, а згодом — до 4,5 млн тонн.

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Як Україна налагоджуватиме експорт

Президент УЗА Микола Горбачьов повідомив, що Україна вже може експортувати близько 2 млн тонн зернових і олійних щомісяця через порти Дунаю. Також є плани експортувати зерно через інфраструктуру Європи за допомогою залізничних і автоперевезень.

Це дає змогу Україні експортувати близько 3,5 млн тонн на місяць. І найближчим часом із покращенням експорт становитиме 4,5 млн тонн щомісяця, — пояснюють в УЗА.

Але наголошують, що Україні треба знайти спосіб, як здешевити логістику. Якщо цього не зробити, то сільгоспвиробники можуть скоротити посівні площі на наступний сезон. Адже вони працюють без будь-яких субсидій. Якщо зменшиться площа посівних, то для України врожаю вистачить, а світ залишиться без нашого зерна.

Горбачьов каже, що міжнародна спільнота має знайти шляхи й механізм впливу на Росію, щоб не зупиняти зернову ініціативу і щоб Україна продовжила годувати світ.

Адже до повномасштабної війни Україна лише через порти Чорного моря відвантажувала 7 млн тонн зернових на місяць і, звісно, ще не досягла необхідних параметрів.

Світ має допомогти Україні з експортом зерна, адже від цього залежить продовольча ситуація в багатьох країнах. Раніше президентка USAID Саманта Пауер у своєму інтерв’ю розповіла, хто змусить Росію повернутися до зернової угоди.

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