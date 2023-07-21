Безпека експорту зерна під питанням: що чекає на зернову угоду та хто з країн може тиснути на Росію

За рік зернової угоди успішно пройшло понад 1000 кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Весь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес — тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж, а після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.

Україна налаштована виконувати й далі свої зернові зобов’язання, але хто з партнерів допоможе, дасть супровід у морі чи таки дотисне Путіна повернутися в угоду?

Під кінець липня в Україні вже намолотили 2 млн тонн нового врожаю. На цей період завжди припадає пікова точка експорту. І саме зараз Росія вийшла із зернової угоди, обстрілює судна та б’є по складах із зерном.

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Як можна забезпечити безпечний експорт

Зерновики кажуть: безпечний експорт морем можливий, якщо судна з продовольством супроводжуватимуть бойові кораблі, в ідеалі — підтримка турецького військового флоту.

Заступник Всеукраїнської аграрної ради каже, що це можуть робити також й інші країни НАТО, наприклад, Румунія чи Болгарія, адже вони також мають вихід до Чорного моря.

Він впевнений, що зволікати не можна: чим довше ми це робимо, тим більше Росія битиме по інфраструктурі, зокрема морській.

Посол України в Туреччині Василь Боднар вважає, що жодна країна не наважиться надати свої військові кораблі. Партнери зацікавлені, щоб угода діяла у такому форматі, як весь останній рік.

Зараз ситуація з експортом не така критична, як була торік. Зерновим коридором вивезли залишки ще з 2021 року. Також Україна налагодила альтернативні шляхи: залізницею, автотранспортом, річковими портами Дунаю. Але це дорожче та довше, ніж перевезення морем. Цього сезону нам треба експортувати щонайменше 50 млн тонн.

Хто зацікавлений у подовженні зернової угоди

Туреччина є одним із великих експортерів нашого зерна, тому сподівання на те, що президент Ердоган зможе вплинути на Росію.

За продовження зернової угоди активно виступає Китай, туди йшла третина нашого експорту. Тому Пекін може почати тиснути на Москву. США нададуть Україні $250 млн на підтримку фермерів, там також думають, як вплинути на Путіна.

Раніше у Міністерстві оборони України повідомили, що відповідальність за ризики в Чорному морі перекладається на Росію, а Україна може дати відсіч агресії на морі. Читай заяву Міноборони щодо судноплавства у Чорному морі.

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