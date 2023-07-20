Анонс ударів по російських кораблях? Нова заява Міноборони України про судноплавство в Чорному морі

У Міністерстві оборони України повідомили, що відповідальність за ризики в Чорному морі перекладається на Росію, а Україна може дати відсіч агресії на морі.

Читай у нашому матеріалі, що передбачає заява Міноборони України щодо судноплавства в Чорному морі.

Заява Міноборони щодо судноплавства в Чорному морі

Міністерство оборони України опублікувало заяву, у якій ідеться про судноплавство у Чорному морі, відповідальність Росії та натяк на відсіч агресії. Читай детальніше.

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Російська Федерація вчергове брутально порушила універсальне для всього світу право на вільне судноплавство та свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей.

Росія відкрито погрожує цивільним суднам, які перевозять продукти з українських портів. Обстрілює їх ракетами та дронами, нищить цивільну інфраструктуру міст, аби створити військову загрозу на торговельних маршрутах.

— Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки, в першу чергу, для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України.

Міноборони України повідомило, що відповідальність за всі ризики повністю лягає на російське керівництво. Також нагадали, що доля крейсера Москва свідчить про можливості України дати відсіч агресії на морі.

— Міністерство оборони України попереджає, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Російської Федерації та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованій Росією території України, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

До того ж судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонили як небезпечне від 05:00 20 липня 2023 року.

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