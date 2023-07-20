Анонс ударов по российским кораблям? Новое заявление Минобороны Украины о судоходстве в Черном море

В Министерстве обороны Украины сообщили, что ответственность за риски в Черном море перекладывается на Россию, а Украина может дать отпор агрессии на море.

Читай в нашем материале, что предусматривает заявление Минобороны Украины о судоходстве в Черном море.

Заявление Минобороны о судоходстве в Черном море

Министерство обороны Украины опубликовало заявление, в котором говорится о судоходстве в Черном море, ответственности России и намек на отпор агрессии. Читай подробнее.

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Российская Федерация в очередной раз грубо нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей.

Россия открыто угрожает гражданским судам, перевозящим продукты из украинских портов. Обстреливает их ракетами и дронами, уничтожает гражданскую инфраструктуру городов, чтобы создать военную угрозу торговым маршрутам.

— Кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной территории Украины.

Минобороны Украины сообщило, что ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство. Также напомнили, что судьба крейсера Москва свидетельствует о возможности Украины дать отпор агрессии на море.

— Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как таковые, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

К тому же судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запретили как опасное с 05:00 20 июля 2023 года.

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