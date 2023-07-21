Безопасность экспорта зерна под вопросом: что ждет зерновое соглашение и кто из стран может давить на Россию

За год зернового соглашения успешно прошло более 1000 кораблей, отгружено более 30 млн тонн зерна и другой продукции. Все это время Россия постоянно пыталась сделку остановить, блокировать, затягивать процесс — то есть, использовала потенциальный голод во всем мире как шантаж, а после выхода из сделки стала бить по всей портовой инфраструктуре.

Украина настроена выполнять и дальше свои зерновые обязательства, но кто из партнеров поможет, даст сопровождение в море или заставит Путина вернуться в соглашение?

К концу июля в Украине уже намолотили 2 млн тонн нового урожая. На этот период всегда приходится пиковая точка экспорта. И именно сейчас Россия вышла из зерновой сделки, обстреливает судна и бьет по складам с зерном.

Сейчас также смотрят

Как обеспечить безопасный экспорт

Зерновики говорят: безопасный экспорт морем возможен, если судна с продовольствием будут сопровождать боевые корабли, в идеале — поддержка турецкого военного флота.

Заместитель Всеукраинского аграрного совета говорит, что это могут делать и другие страны НАТО, например, Румыния или Болгария, ведь они также имеют выход к Черному морю.

Он уверен, что медлить нельзя: чем дольше мы это делаем, тем больше Россия будет бить по инфраструктуре, в том числе морской.

Посол Украины в Турции Василий Боднар считает, что ни одна страна не решится предоставить свои военные корабли. Партнеры заинтересованы, чтобы соглашение действовало в таком формате, как весь последний год.

Сейчас ситуация с экспортом не так критична, как была в прошлом году. Зерновым коридором вывезли остатки с 2021 года. Также Украина наладила альтернативные пути: по железной дороге, автотранспортом, речными портами Дуная. Но это дороже и дольше, чем перевозка морем. В этом сезоне нам нужно экспортировать не менее 50 млн тонн.

Кто заинтересован в продлении зернового соглашения

Турция является одним из крупных экспортеров нашего зерна, поэтому надежды на то, что президент Эрдоган сможет повлиять на Россию.

За продление зернового соглашения активно выступает Китай, туда шла треть нашего экспорта. Поэтому Пекин может начать давить на Москву. США предоставит Украине $250 млн в поддержку фермеров, там также думают, как повлиять на Путина.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили, что ответственность за риски в Черном море переводится на Россию, а Украина может дать отпор агрессии на море. Читай заявление Минобороны о судоходстве в Черном море.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!