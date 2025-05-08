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Украине передали €1 млрд замороженных российских активов: на что пойдут деньги

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 мая 2025, 15:00
замороженные российские активы
Фото Unsplash
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