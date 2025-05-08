Украине передали €1 млрд замороженных российских активов: на что пойдут деньги

Европейский Союз выделил Украине €1 млрд из замороженных российских активов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Передача средств прошла в рамках программы Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Рассказываем, придется ли Украине возвращать миллиард евро и на что его направят.

Украина получила €1 млрд от ЕС: на что потратят средства

Средства, получаемые Украиной из замороженных российских активов по программе ERA, должны тратиться на покрытие критически важных расходов страны. Об этом рассказал Денис Шмыгаль.

Эти средства обеспечены от доходов с обездвиженных активов Центробанка России.

Этот миллиард потратят в том числе и на укрепление государства.

Шмыгаль добавил, что передача таких траншей Украине является последовательной реакцией на действия России. В дальнейшем Украина ожидает полной конфискации вражеских активов и усиления санкций.

По программе ERA Украина должна получить $50 млрд. Взнос Европейского Союза составит $20 млрд. Это уже четвертый транш по этой программе. ЕС привлек уже €6 млрд. Украина же привлекла благодаря этой программе уже почти 15 миллиардов долларов.

Средства передаются в рамках кредита G7 с погашением.

Украинцам следует знать, что стране передаются доходы именно от замороженных активов, а не сами российские активы. Сами же активы Центробанка России остаются неприкосновенными.

Большая семерка (G7) в 2022 году заморозила российские активы на сумму около €300 млрд. Большая часть средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

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