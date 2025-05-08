Україні передали €1 млрд від заморожених російських активів: на що підуть кошти

Європейський Союз надав Україні €1 млрд із заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Передача коштів відбулася у межах програми Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Розповідаємо, чи доведеться Україні повертати мільярд євро і на що його спрямують.

Україна отримала €1 млрд від ЄС: на що витратять кошти

Кошти, які отримує Україна із заморожених російських активів за програмою ERA, мають витрачатися на покриття критично важливих видатків країни. Про це розповів Денис Шмигаль.

Ці кошти забезпечені від прибутків зі знерухомлених активів Центробанку Росії.

Цей мільярд витратять зокрема і на зміцнення держави.

Шмигаль додав, що передача таких траншів Україні є послідовною реакцією на дії Росії. Надалі Україна чекає на повну конфіскацію ворожих активів і посилення санкцій.

За програмою ERA Україна має отримати $50 млрд. Внесок Європейського Союзу складе $20 млрд. Загалом це вже четвертий транш у цій програмі. ЄС залучили вже €6 млрд. Україна ж залучила завдяки цій програмі вже майже 15 мільярдів доларів.

Кошти передаються у межах кредиту G7 з погашенням.

Українцям варто знати, що країні передаються доходи саме від заморожених активів, а не самі російські активи. Самі ж активи Центробанку Росії лишаються недоторканними.

Велика сімка (G7) у 2022 році заморозила російські активи на суму близько €300 млрд. Більша частина коштів зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear.

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