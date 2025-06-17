За военные преступления против детей будут наказывать — ВР приняла закон

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №12170, который существенно дополняет Уголовный кодекс положениями о военных преступлениях против детей.

Это решение поддержали 252 народных избранника.

Исторический шаг для защиты украинских детей

Как сообщила автор законопроекта и заместитель Председателя Верховной Рады Елена Кондратюк, этот закон имеет огромное значение для обеспечения необратимого и справедливого наказания всех причастных к преступлениям против украинских детей.

Речь идёт о похищении, принудительном “перевоспитании” и милитаризации детей Российской Федерацией.

Это также реальный вклад Парламента в международную инициативу Президента Украины Bring Kids Back UA, — подчеркнула Кондратюк, выразив надежду на скорейшее подписание закона Главой Государства.

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Новые положения Уголовного кодекса и наказания

До сих пор Уголовный кодекс Украины не содержал отдельных норм, которые чётко определяли бы военные преступления против детей.

Теперь законодательство дополняется следующими преступными деяниями:

Депортация и незаконное перемещение детей.

Неоправданная задержка репатриации детей.

Вербовка и использование ребёнка для участия в вооружённом конфликте или военных (боевых) действиях.

За каждое из этих деяний, нарушающих Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним, предусмотрена уголовная ответственность — от 8 до 12 лет лишения свободы.

Облегчение работы правоохранительных органов и международные санкции

Елена Кондратюк подчеркнула, что вступление закона в силу значительно упростит работу правоохранительных органов.

Это позволит эффективнее привлекать к ответственности конкретных российских чиновников и всех лиц, причастных к преступлениям против украинских детей.

Это также значительно упростит нашу работу на международной арене по применению персональных санкций против российских военных преступников, — добавила вице-спикер.

Елена Кондратюк выразила благодарность соавторам законопроекта — Спикеру Парламента Руслану Стефанчуку, Первому вице-спикеру Александру Корниенко и народному депутату Галине Михайлюк, а также профильному Комитету по вопросам правоохранительной деятельности за плодотворное сотрудничество и поддержку.

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