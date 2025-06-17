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За воєнні злочини проти дітей каратимуть — ВР ухвалила закон

Марія Дзюба, редакторка сайту 17 Червня 2025, 21:00
За воєнні злочини проти дітей каратимуть — ВР ухвалила закон
Фото Getty Images

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