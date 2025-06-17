За воєнні злочини проти дітей каратимуть — ВР ухвалила закон

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект №12170, що суттєво доповнює Кримінальний кодекс положеннями про воєнні злочини проти дітей.

За це рішення проголосували 252 народних обранці.

Історичний крок для захисту українських дітей

Як повідомила авторка законопроекту та Заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк, цей закон є надзвичайно важливим для забезпечення незворотного та справедливого покарання всіх причетних до злочинів проти українських дітей.

Йдеться про викрадення, примусове “перевиховання” та мілітаризацію Росією.

Це також реальний внесок Парламенту в міжнародну ініціативу Президента України Bring Kids Back UA, — наголосила Олена, висловивши сподівання на швидке підписання закону Главою Держави.

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Нові положення Кримінального кодексу та покарання

Досі Кримінальний кодекс України не містив окремих норм, що чітко визначали б воєнні злочини проти дітей.

Тепер же законодавство доповнюється такими злочинними діяннями:

Депортація та незаконне переміщення дітей.

Невиправдана затримка репатріації дітей.

Вербування та використання дитини для участі у збройному конфлікті або воєнних (бойових) діях.

За кожне з цих діянь, що є порушенням Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Полегшення роботи правоохоронних органів та міжнародні санкції

Олена Кондратюк підкреслила, що набуття законом чинності значно спростить роботу правоохоронних органів.

Це дозволить ефективніше притягувати до відповідальності конкретних російських чиновників та всіх осіб, причетних до злочинів проти українських дітей.

Це також значно спростить нашу роботу на міжнародній арені щодо застосування персональних санкцій проти російських воєнних злочинців, — додала Віцеспікерка.

Олена Кондратюк висловила вдячність співавторам законопроекту — Спікеру Парламенту Руслану Стефанчуку, Першому віцеспікеру Олександру Корнієнку та народній депутатці Галині Михайлюк, а також Комітету з питань правоохоронної діяльності за плідну співпрацю та підтримку.

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