“Оно живое!”: что получила украинка в посылке из Китая

Нам больше не нужно ходить по магазинам физически, чтобы выбрать тот или иной товар — благодаря маркетплейсам и онлайн-шоппингу! Иногда товары, заказанные на таких платформах, могут не совпадать с ожиданиями.

Пользователь Threads Евгения Ярошенко поделилась с другими необычной находкой в ​​детском наборе для раскопок.

Что это было и как стало возможным, рассказываем в материале.

Живой объект для раскопок

Украинка заказала на внутреннем китайском маркетплейсе детский набор для раскопок.

Но когда получила свою посылку, сильно удивилась: в контейнере с вермикулитом лежало два настоящих яйца и… живая черепаха!

— История: заказала из Китая детский набор для раскопок, а пришла коробочка маленькая, внутри которой — живая черепаха и еще два яйца. Она пока ехала — вылупилась… У меня все, — написала пользователь.

Пока она решила оставить черепаху себе, обустроила ей новое комфортное место для жизни.

Девушка не понимала, как такое могло произойти. Но в комментариях другие пользователи рассказывали, что слышали подобные истории, и такая практика в Китае — норма.

— Посылку вряд ли напутали. Уже видела обзоры на разные наборы, где действительно приходят живые черепахи. Поэтому для них это норма, — написала одна из пользователей.

Уже второй раз вижу пост, что в таком наборе из Китая тоже черепаха живая попалась. Возможно, это не случайность, — добавила другая.

В общем, в комментариях сошлись на том, что такое отношение к животному недопустимо.

Живые черепахи как сувенир

В Китае подобные ситуации точно никого бы не удивили. Ведь в стране даже продают брелоки на ключи с живыми черепахами и рыбками.

Популярность они приобрели в 2010 году и дальше привлекают внимание из-за своей экзотичности.

Но на самом деле это застенка для животного, не имеющего ни пищи, ни воздуха, ни пространства для движения!

Пребывание в таких условиях — неизбежная, но медленная смерть. Прожить животное сможет не больше трех недель, и эти дни будут наполнены страданием для него.

К сожалению, это не единственная проблема, которая может тебя ожидать на онлайн-платформах для шопинга.

