“Воно живе!”: що отримала українка у посилці з Китаю

Нам більше не потрібно ходити магазинами фізично, щоб обрати той чи інший товар — завдяки маркетплейсам та онлайн-шопінгу! Та інколи товари, замовлені на таких платформах, можуть не збігатися з очікуваннями.

Користувачка Threads Євгенія Ярошенко поділилася з користувачами незвичайною знахідкою у дитячому наборі для розкопок.

Що це було та як стало можливим, розповідаємо далі у матеріалі.

Живий обʼєкт для розкопок

Українка замовила на китайському внутрішньому маркетплейсі дитячий набір для розкопок.

Та коли отримала свій пакунок, сильно здивувалася: у контейнері з вермікулітом лежало два справжні яйця і… жива черепаха!

— Історія: замовила з Китаю дитячий набір для розкопок, а прийшла коробочка маленька в середині якої жива черепаха і ще два яйця. Вона поки їхала — вилупилась… У мене все, — написала користувачка.

Наразі вона вирішила залишити черепаху собі, облаштувала їй нове комфортне місце для життя.

Дівчина не розуміла, як таке могло статися. Але у коментарях інші користувачі розповідали, що вже чули подібні історії, і така практика у Китаї — норма.

— Посилку навряд чи наплутали. Вже бачила огляди на різні набори, де дійсно приходять живі черепашки. Тож для них — це норма, — написала одна з користувачок.

Вже вдруге бачу такий пост, що у такому наборі з Китаю теж черепаха жива попалась. Можливо, це не випадковість, — додала інша.

Загалом у коментарях зійшлися на тому, що таке ставлення до тварини є неприпустимим.

Живі черепахи як сувенір

У Китаї подібні ситуації точно нікого б не здивували. Адже у країні навіть продають брелоки на ключі з живими черепахами та рибками.

Популярності вони набули у 2010 році й далі привертають увагу через свою екзотичність.

Та насправді це — катівня для тварини, яка не має ні їжі, ні повітря, ні простору для руху!

Перебування в таких умовах — неминуча, але повільна смерть. Прожити тварина зможе не більше трьох тижнів, і ці дні будуть сповнені страждання для неї.

На жаль, це не єдина прикрість, яка може на тебе очікувати на онлайн-платформах для шопінгу. Наближаються свята, а шахраї в цей період можуть виманити у тебе гроші: як не потрапити на їхній гачок, розповідали раніше.

