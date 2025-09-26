Для тебе Новини

“Воно живе!”: що отримала українка у посилці з Китаю

Вікторія Мельник, журналістка сайту 26 Вересня 2025, 20:00 3 хв.
жива черепаха у замовленні
Замовлення з Китаю Фото Pexels

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь