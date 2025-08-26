В Киеве появилась онлайн-карта с местами для выгула животных

Теперь в Киеве все о животных на одном месте: прогулочные площадки и база беспризорных животных стали публичными. Например, информацию о месте для выгула можно получить в нескольких кликах.
Об этом сообщила КГГА.
Что можно узнать о выгуле своего животного
Теперь перечень зон для выгула домашних питомцев доступен онлайн.
Этот набор данных предоставляет подробные сведения о расположении площадок, их инфраструктуре (наличие ограждения или тренировочных элементов), режиме работы и балансодержателе территории.
По словам исполняющего обязанности директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Сергея Сабурова, публикация этих данных важна для города, ведь она помогает создавать новую культуру отношения людей к животным.
Что теперь изменится для бездомных животных
Благодаря обновлению жители Киева могут ознакомиться с детальной информацией о бездомных животных.
Публикация данных о бездомных животных – это инструмент прозрачного учета и общественного контроля за стерилизацией и вакцинацией, – отметил чиновник.
В базе данных содержится информация о более чем 4,9 тысячи животных, включая их индивидуальные номера чипов, вид, породу, пол, окрас, а также данные о прививках, стерилизации и месте, где их отловили.
Он подчеркнул, что это поможет лучше понять ситуацию с бездомными животными в городе и послужит основой для дальнейшей аналитики и принятия решений.
Открытие данные о бездомных животных является инструментом для прозрачного учета, а также общественного контроля за стерилизацией и вакцинацией.
Проект реализован Департаментом защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА совместно с КП Киевская городская больница ветеринарной медицины.
Ранее мы рассказывали о новой функции в приложении Київ Цифровий, которая помогает киевлянам найти бездомное животное и подарить ему счастье и семью: читай, как этим воспользоваться.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!