У Києві з’явилася онлайн-карта з місцями для вигулу тварин

Тепер у Києві все про тварин на одному місці: майданчики для прогулянок та база безпритульних тварин стали публічними. Наприклад, інформацію про місце для вигулу можна отримати за кілька кліків.

Про це повідомила КМДА.

Що можна дізнатися про вигул своєї тварини

Перелік зон для вигулу домашніх улюбленців відтепер доступний онлайн.

Цей набір даних надає детальні відомості про розташування майданчиків, їх інфраструктуру (наявність огорожі чи тренувальних елементів), режим роботи та балансоутримувача території.

За словами виконувача обов’язків директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Сергія Сабурова, публікація цих даних важлива для міста, адже вона допомагає створювати нову культуру ставлення людей до тварин.

Що тепер зміниться для безпритульних тварин

Завдяки оновленню, мешканці Києва можуть ознайомитися з детальною інформацією про безпритульних тварин.

Публікація даних про безпритульних тварин – це інструмент прозорого обліку та громадського контролю за стерилізацією і вакцинацією, — зазначив посадовець.

У базі даних міститься інформація про понад 4,9 тисячі тварин, включаючи їхні індивідуальні номери чіпів, вид, породу, стать, окрас, а також дані про щеплення, стерилізацію та місце, де їх відловили.

Він підкреслив, що це допоможе краще зрозуміти ситуацію з безпритульними тваринами у місті та послужить основою для подальшої аналітики та ухвалення рішень.

Відкриті дані про безпритульних тварин, є інструментом для прозорого обліку, а також громадського контролю за стерилізацією та вакцинацією.

Проект реалізовано Департаментом захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА спільно з КП Київська міська лікарня ветеринарної медицини.

