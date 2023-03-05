Исторический день для охраны природы: в ООН достигли соглашения о защите океанов после десяти лет переговоров

Есть решения, которые получают историческое значение. Таким стало и достижение соглашения ООН о защите Мирового океана (High Seas Treaty) после десяти лет переговоров. Об этом сообщает BBC.

Предполагается, что 30% морей к 2030 году будут переведены в зону защиты, чтобы восстановить морскую природу.

Переговоры продолжались десяток лет, поскольку существовало немало разногласий по вопросам финансирования и прав на рыбалку. Но в субботу, 4 марта, после 38 часов обсуждений удалось достичь определенного решения в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

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Конечно, странам придется снова встретиться, чтобы ратифицировать соглашение и оно вступило в силу. Директор группы по управлению океаном Pews Trust Лиз Каран объясняет, что после этого должен быть создан научно-технический комитет. А затем начнется длительный процесс с разработки принципов реализации.

Но в любом случае, когда это произойдет, будут введены ограничения по объему рыбалки, маршрутам судоходства и разведывательной деятельности, как, например, глубоководная добыча.

Важно отметить, что в последний раз международное соглашение о защите океана Конвенцию ООН по морскому праву подписывали в 1982 году. Тогда предполагалось введение понятия международных вод, в которых страны имеют право ловить рыбу, проводить исследования и осуществлять судоходство.

Они составляют две трети Мирового океана. Однако тогда только 1,2% международных вод находились под охраной. Поэтому морская жизнь за их пределами оказалась под угрозой.

Почему соглашение ООН о защите Мирового океана важно

Согласно данным Международного союза охраны природы, около 10% морских видов оказались под угрозой исчезновения.

Главный научный сотрудник Нигерийского института океанографии и морских исследований Доктор Нгози Огугуа объясняет BBC, что существует две наибольшие причины вымирания — чрезмерный лов рыбы и загрязнения.

Если у нас будут охраняемые морские заповедники, у большинства морских ресурсов будет время для восстановления.

Также соглашение предусматривает урегулирование маршрутов судоходства и глубоководной добычи, что может также помочь сохранить жизнь многим жителям океана.

Суда часто могут создавать световой и звуковой шум, что может травмировать экосистему океана. Утечки нефти во время кораблетрощ или на месте глубоководной добычи приводят к гибели тысяч живых существ и приводят к непоправимым трагедиям.

К примеру, катастрофа на танкере Эксон Валдез в 1989 году привела к тому, что только в течение первых пяти часов после аварии в океане оказалось 40 тысяч кубометров нефти. Позже сильный шторм распространил нефть, поэтому более 7500 квадратных километров моря остались покрыты черным пятном.

Нефть загрязнила два километра береговой линии. А уже через несколько дней после крушения рабочие, работавшие над ликвидацией последствий, начали собирать тысячи мертвых птиц.

Рик Стейнер, на момент трагедии являвшийся морским советником Университета Аляски, в разговоре National Geographic отметил, что полностью очистить океан от нефти невозможно. Следовательно, последствия подобных катастроф могут наблюдаться в течение десятилетий.

По словам Рика Стейнера, даже тридцать лет спустя после трагедии популяция китов и морских птиц в регионе не восстановилась. Поэтому урегулирование защиты части Мирового океана, маршрутов судоходства и глубоководной добычи могут сохранить тысячи жизней, тех кто там проживает. А исследования дадут возможность найти способы сделать мир более развитым и безопасным как для людей, так и других организмов.

В то же время из-за огромного скопления вражеских суден у берегов Одесской области гибнут морские жители Читай, как российские корабли убивают дельфинов в акватории Черного моря.

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