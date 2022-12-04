Сотня благородных оленей в Волынском лесу! Как спасают украинскую природу

Треть украинских лесов пострадала в результате боевых действий.

Оккупанты сжигали леса, минировали, часть зверей – погибла. Поэтому в тех регионах, где нет активных боевых действий, высаживают молодые деревья и восстанавливают популяцию диких животных.

К примеру, для Волыни из Литвы закупили сотню благородных оленей, чтобы впоследствии выпустить их в дикую природу.

Выходить из грузовика животные не спешили. Как будто сначала осматривали, где теперь будут жить. И все же отважились выйти в новый для них мир дикой природы.

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В соседних европейских странах в дикой природе таких красавцев немало. У нас количество благородных оленей пытаются увеличить. Лесники надеются, что наши условия благородным животным подойдут.

— Война влияет на все направления жизни в Украине, поэтому последствия есть. Слава Богу и ВСУ, мы их на Волыни пока что не ощущаем, но со временем они проявятся, — говорит руководитель сектора Волынского управления лесоохотничьего хозяйства Виталий Каращук.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, как российские корабли убивают дельфинов в акватории Черного моря.