Сотня благородних оленів у Волинському лісі! Як рятують українську природу

Третина українських лісів постраждала внаслідок бойових дій.

Окупанти спалювали ліси, мінували, частина звірів – загинула. Тому тепер у тих регіонах, де немає активних бойових дій, висаджують молоді дерева та відновлюють популяцію диких тварин.

Приміром, на Волинь з Литви закупили сотню благородних Оленів, щоб згодом випустити їх у дику природу.

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Виходити з вантажівки тварини не поспішали. Так, ніби спочатку оглядали, де тепер житимуть. Та все ж наважилися вийти у новий для них світ дикої природи.

У сусідніх європейських країнах у дикій природі таких красенів чимало. У нас кількість благородних Оленів намагаються збільшити. Лісівники сподіваються, що наші умови шляхетним тваринам підійдуть.

— Війна впливає на всі напрямки життя в Україні, тому вже наслідки є. Дякувати Богу і ЗСУ, ми їх на Волині ще не відчуваємо, але з часом вони проявляться, — каже керівник сектору Волинського управління лісомисливського господарства Віталій Каращук.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, як російські кораблі вбивають дельфінів в акваторії Чорного моря.