Украинская медицина продолжает развиваться, специалисты выполняют все больше сложных операций. В Охматдете впервые в Украине была проведена трансплантация костного мозга ребенку с остеопетрозом, сообщили в Минздраве.

Что известно о пересадке костного мозга ребенку с остеопетрозом

Девочке Ангелине скоро исполнится всего пять лет. Год назад девочке был поставлен диагноз — мраморная болезнь (остеопетроз).

Что такое мраморная болезнь (остеопетроз)

Остеопетроз — редкое врожденное заболевание, которое может быть у одного ребенка на миллион. Оно приводит к чрезмерному уплотнению костей. Следствием этого становится нарушение функции органов чувств, неврологических расстройств, других осложнений и прогрессивной инвалидизации.

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Единственным радикальным методом лечения, который дает шанс остановить прогрессирование заболевания, трансплантация стволовых гемопоэтических клеток.

В Минздраве рассказывают, что никто из семьи не подошел Ангелине как донор. Поэтому совместные клетки начали искать в украинском и мировом реестре доноров костного мозга. Молодой парень из Польши согласился стать донором для Ангелины.

Трансплантацию костного мозга ребенку провели в Охматдете. Сегодня, 19 июля, Ангелину уже выписали из больницы. Её ждет реабилитация и восстановление после тяжелого лечения.

Первая в Украине трансплантация костного мозга ребенку с мраморной болезнью — что известно о сложной операции / 2 Фотографии

Ранее мы рассказывали о первой в Украине пересадке сердца шестилетней девочке.

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Фото: Минздрав Украины