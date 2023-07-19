Первая в Украине трансплантация костного мозга ребенку с мраморной болезнью — что известно о сложной операции

Украинская медицина продолжает развиваться, специалисты выполняют все больше сложных операций. В Охматдете впервые в Украине была проведена трансплантация костного мозга ребенку с остеопетрозом, сообщили в Минздраве.
Девочке Ангелине скоро исполнится всего пять лет. Год назад девочке был поставлен диагноз — мраморная болезнь (остеопетроз).
Остеопетроз — редкое врожденное заболевание, которое может быть у одного ребенка на миллион. Оно приводит к чрезмерному уплотнению костей. Следствием этого становится нарушение функции органов чувств, неврологических расстройств, других осложнений и прогрессивной инвалидизации.
Единственным радикальным методом лечения, который дает шанс остановить прогрессирование заболевания, трансплантация стволовых гемопоэтических клеток.
Единственным радикальным методом лечения, который дает шанс остановить прогрессирование заболевания, трансплантация стволовых гемопоэтических клеток.
В Минздраве рассказывают, что никто из семьи не подошел Ангелине как донор. Поэтому совместные клетки начали искать в украинском и мировом реестре доноров костного мозга. Молодой парень из Польши согласился стать донором для Ангелины.
Трансплантацию костного мозга ребенку провели в Охматдете. Сегодня, 19 июля, Ангелину уже выписали из больницы. Её ждет реабилитация и восстановление после тяжелого лечения.
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Фото: Минздрав Украины