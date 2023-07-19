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Первая в Украине трансплантация костного мозга ребенку с мраморной болезнью — что известно о сложной операции

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 июля 2023, 13:00
В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині

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Первая в Украине трансплантация костного мозга ребенку с мраморной болезнью — что известно о сложной операции
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