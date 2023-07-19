Українська медицина продовжує розвиватися, спеціалісти виконують дедалі більше складних операцій. В Охматдиті вперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом, повідомили у МОЗ.

Що відомо про пересадку кісткового мозку дитині з остеопетрозом

Дівчинці Ангеліні незабаром виповниться лише п’ять років. Рік тому дівчинці поставили діагноз — мармурова хвороба (остеопетроз).

Що таке мармурова хвороба (остеопетроз)

Остеопетроз — рідкісне вроджене захворювання, яке може бути в однієї дитини на мільйон. Вона призводить до надмірного ущільнення кісток. Наслідком цього стає порушення функції органів чуттів, неврологічних розладів, інших ускладнень та прогресивної інвалідизації.

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Єдиним радикальним методом лікування, який дає шанс зупинити прогресування захворювання, є трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин.

У МОЗ розповідають, що ніхто з родини не підійшов Ангеліні як донор. Тому сумісні клітини почали шукати в українському та світовому реєстрах донорів кісткового мозку. Молодий хлопець з Польщі погодився стати донором для Ангеліни.

Трансплантацію кісткового мозку дитині провели в Охматдиті. Сьогодні, 19 липня, Ангеліну вже виписали з лікарні. На неї чекає реабілітація та відновлення після важкого лікування.

Перша в Україні трансплантація кісткового мозку дитині з мармуровою хворобою — детально про складну операцію / 2 Фотографії

Раніше ми розповідали про першу в Україні пересадку серця шестирічній дівчинці.

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Фото: МОЗ України