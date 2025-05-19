Работали за границей? Этот стаж теперь признают в Украине

Кабинет министров Украины утвердил порядок подтверждения и отнесения периодов работы в другом государстве в страховой стаж. Этот показатель важен для назначения пенсии по возрасту.

В постановлении №562 говорится, что теперь работу за границей могут отнести к страховому стажу (стажу работы) в случае отсутствия необходимого страхового стажа в Украине.

Теперь периоды работы лиц в другом государстве, с которым заключен международный договор Украины, будут относиться к страховому стажу лиц, проживающих в Украине.

Время работы за границей будут засчитываться в Украине: детали

Особы, работавшие в других государствах и у которых отсутствует необходимый страховой стаж, должны добавить в заявления о назначении пенсии документы, подтверждающие работу за границей.

Если невозможно подтвердить зачисление периодов работы в другом государстве или если особа не предоставила подтверждающие документы, территориальный орган Пенсионного фонда в течение пяти рабочих дней после поступления заявления подает в МИД запрос о предоставлении подтверждающих документов.

Если невозможно обменяться информацией между территориальными органами ПФУ и органами, осуществляющими пенсионное обеспечение в других государствах, запрос посылается позже после появления такой возможности.

После получения Пенсионным фондом подтверждающих документов периоды работы, указанные в них, засчитываются в страховой стаж лица в календарном исчислении для определения права на назначение пенсии.

Кроме этого, Кабмин утвердил, что периоды трудовой деятельности особы в любой республике бывшего СССР (кроме Украинской ССР) зачисляются в страховой стаж на условиях международного договора.

Если в представленных документах указаны периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР, в заявлении о назначении пенсии лицо должно указать, что он получает или не получает пенсионные выплаты в других государствах.

Если особа не получает пенсию в этих странах, она добавляет документы, которые могут это подтвердить. В случае отсутствия таких документов, человек отмечает, почему не может их получить, и обращается в территориальный орган ПФУ за помощью в подаче в другое государство запроса.

До поступления соответствующих документов лицо будет получать пенсию без учета периодов трудовой деятельности до 1 января 1992 года. Если получить документы нереально, пенсию исчисляют с учетом периодов работы в республиках бывшего СССР.

В таком случае в заявлении о назначении пенсии лицо указывает информацию о том, что оно не получает пенсионные выплаты в соответствующем государстве, но не может документально это подтвердить.

Периоды работы вахтовым методом, а также периоды пребывания в командировках до 1 января 1992 года в республиках бывшего СССР работников, оформленных на работу в Украине, не считаются периодами работы в других государствах.

Напомним, что еще в прошлом году правительство приняло решение о зачислении работы за границей для педагогов.

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