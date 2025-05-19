Працювали за кордоном? Цей стаж тепер визнають в Україні

Кабінет міністрів України затвердив порядок підтвердження та зарахування періодів роботи в іншій державі до страхового стажу. Цей показник є важливим для призначення пенсії за віком.

У постанові №562 йдеться, що тепер роботу за кордоном можуть зарахувати до страхового стажу (стажу роботи) у разі відсутності необхідного страхового стажу в Україні.

Відтепер періоди роботи осіб в іншій державі, з якою укладено міжнародний договір України, будуть зараховувати до страхового стажу осіб, які проживають в Україні.

Час роботи за кордоном зараховуватимуть в Україні: деталі

Особи, які працювали в інших державах і у яких відсутній необхідний страховий стаж, мають додати до заяв про призначення пенсії документи, що підтверджують роботу за кордоном.

Якщо неможливо підтвердити зарахування періодів роботи в іншій державі або якщо особа не подала підтвердних документів, територіальний орган Пенсійного фонду протягом п’яти робочих днів після надходження заяви подає до МЗС запит щодо надання підтвердних документів.

Якщо неможливо обмінятися інформацією між територіальними органами ПФУ та органами, що здійснюють пенсійне забезпечення в інших державах, запит надсилають згодом після появи такої можливості.

Після отримання Пенсійним фондом підтвердних документів періоди роботи, зазначені в них, зараховуються до страхового стажу особи в календарному обчисленні для визначення права на призначення пенсії.

Читати на тему Як перевірити страховий стаж самостійно: в кілька кліків та онлайн Як самостійно перевірити свій страховий стаж без візиту в Пенсійний фонд — читай в нашому матеріалі

Крім цього Кабмін затвердив, що періоди трудової діяльності особи в будь-якій республіці колишнього СРСР (крім Української РСР) зараховуються до страхового стажу на умовах міжнародного договору.

Якщо у поданих документах зазначено періоди трудової діяльності до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР, у заяві про призначення пенсії особа має зазначити, що вона отримує або не отримує пенсійні виплати в інших державах.

Якщо особа не отримує пенсію в цих країнах, вона додає документи, які можуть це підтвердити. У разі відсутності таких документів людина зазначає, чому не може їх отримати, та звертається до територіального органу ПФУ за допомогою в поданні до іншої держави запиту.

До надходження відповідних документів особа отримуватиме пенсію без урахування періодів трудової діяльності до 1 січня 1992 року. Якщо отримати документи неможливо, пенсію обчислюють з урахуванням періодів роботи в республіках колишнього СРСР.

У такому разі в заяві про призначення пенсії особа зазначає інформацію про те, що вона не отримує пенсійних виплат у відповідній державі, але не може документально це підтвердити.

Періоди роботи вахтовим методом, а також періоди перебування у відрядженнях до 1 січня 1992 року в республіках колишнього СРСР працівників, яких було оформлено на роботу в Україні, не вважаються періодами роботи в інших державах.

Нагадаємо, що ще торік уряд ухвалив рішення про зарахування роботи за кордоном для педагогів.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.