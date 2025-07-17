17 июля 2025 года состоялся обмен телами. Домой репатриировали тела 1000 погибших украинских военных. Об этом сообщили в Координационном штабе. Что известно о павших защитниках и когда родственники смогут похоронить самых родных — рассказываем в материале.

В Украину вернули тела 1000 защитников

В Координационном штабе сообщили, что сегодня на родную землю вернули тела еще 1000 украинских военных, погибших за Украину.

По утверждению российской стороны, тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Для возвращения сотрудничали Координационный штаб по обращению с военнопленными вместе с Объединенным центром при ВБ Украины, ВСУ, МВД, Офисом Уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариатом Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, другими структурами Сектора безопасности и обороны.

Следователи и эксперты проведут идентификацию тел в кратчайшие сроки. После этого тела доставят родственникам для достойного погребения.

Отдельную благодарность в репатриации выразили Международному Комитету Красного Креста.

Тела 1000 защитников дома: Украина провела новый этап репатриации / 4 Фотографии

Военные ВСУ занимаются перевозкой тел в специальные медицинские учреждения. Также будут организовывать передачу тел родственникам погибших военных.

