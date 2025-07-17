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Тіла 1000 оборонців удома: Україна провела новий етап репатріації

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Липня 2025, 13:10
В Україну повернули ще 1000 тіл військових
Фото Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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