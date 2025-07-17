17 липня 2025 року відбувся обмін тілами. Додому репатріювали тіла 1000 загиблих українських військових. Про це повідомили у Координаційному штабі. Що відомо про полеглих захисників та коли родичі зможуть поховати найрідніших — розповідаємо в матеріалі.

В Україну повернули тіла 1000 захисників

У Координаційному штабі повідомили, що сьогодні на рідну землю повернули тіла ще 1000 українських військових, які загинули за Україну.

За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Для повернення співпрацювали Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими разом з Об’єднаним центром при СБ України, ЗСУ, МВС, Офісом Уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріатом Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, іншими структури Сектору безпеки та оборони.

Слідчі та експерти проведуть ідентифікацію тіл у найкоротші терміни. Після цього тіла доставлять родичам для достойного поховання.

Окрему подяку у репатріації висловили Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Тіла 1000 оборонців удома: Україна провела новий етап репатріації / 4 Фотографії

Військові ЗСУ займаються перевезенням тіл до спеціальних медичних установ. А також будуть організовувати передачу тіл родичам загиблих військових.

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