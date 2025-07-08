Поздравляем “железного” генерала! Главнокомандующий Залужный отмечает 52-летие

Человек, олицетворяющий спокойствие и украинскую мощь — генерал Валерий Залужный — сегодня отмечает 52-летие. К поздравлениям бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Великобритании уже успели присоединиться к тысячам украинцев. Читай поподробнее в нашем материале.

День рождения Валерия Залужного: бывший главком празднует 52-летие

В день своего рождения Залужный поделился в Facebook фотографией из спортзала. Под фото по тренировкам он написал коротко: “Борьба продолжается”.

Читать по теме Моя война: Залужный издал свою первую книгу Это первая книга по предстоящей трилогии генерала.

Валерий Залужный: биография

Валерий Залужный родился 8 июля 1973 года в Новограде-Волынском, который теперь называется Звягель, в Житомирской области. Он с детства мечтал стать военным.

Учился на “отлично”, получил образование в Новоград-Волынском машиностроительном техникуме, затем в Одесском институте сухопутных войск, а позже — в Национальном университете обороны Украины и Острожской академии.

Он прошел все ступени военной службы — от командира взвода до командира батальона. После успешной службы в механизированных бригадах получил звание генерал-майора.

Валерий Залужный награжден переходящим мечом королевы Великобритании как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня университета обороны им. Ивана Черняховского.

В 2021 году стал Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. В мае 2022 года Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

В середине июля 2014 года был назначен заместителем командира сектора С в Донецкой области. С тех пор руководил почти всеми группировками, созданными в этом регионе. В 2017 году стал начальником штаба — первым заместитель командующего войсками Оперативного командования Запад.

В 2021 году стал Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины. В мае 2022 года Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

7 марта 2024 Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

8 мая 2024 года уволен с военной службы в отставку по состоянию здоровья. Однако за Залужным сохранили право носить военную форму одежды.

9 мая был назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Великобритании. Начал исполнение обязанностей с 11 июля 2024 года.

Интересные факты о Валерии Залужном

Залужный стал первым главнокомандующим ВСУ без опыта служб в советской армии. К моменту его выпуска из военного вуза в 1997 году СССР уже прекратил свое существование.

12 декабря 2016 стал кавалером ордена Богдана Хмельницкого III степени — за личное мужество и самоотверженность, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за верность военной присяге.

6 мая 2022 года получил Крест боевых заслуг за выдающиеся личные заслуги в борьбе за независимость, самоотверженное служение народу и стойкость на фронте.

8 февраля 2024 года Зеленский присвоил Валерию Залужному звание Героя Украины и вручил орден Золотая звезда.

Ранее Залужный объяснил, почему Украина обязательно должна быть в НАТО.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.