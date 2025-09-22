Палестину начали признавать: какие страны и чем может обернуться для мира

В воскресенье, 21 сентября 2025 года, главы правительств Великобритании, Австралии и Канады признали государство Палестина и заявили о возрождении надежды на мир между палестинцами и израильтянами.

Страны заявили о своей поддержке обоим народам и призвали их к миру и прекращению огня.

Что означает признание государства Палестина и как на это реагируют стороны конфликта, говорим далее в материале.

Признание государства Палестина

В частности, премьер Великобритании Кир Стармер заявил в сообщении Х, что Соединенное Королевство официально признает государство Палестина.

Он также призвал Израиль остановить свое наступление в Газе, разрешить поступление крайне необходимой гуманитарной помощи и остановить незаконное расширение поселений на Западном берегу реки Иордан.

Великобритания требует от правительства частично признанной Палестины проведения выборов после полного прекращения огня между Палестиной и Израилем, реформ и недопуска ХАМАС в политические силы страны.

Кроме этого, еще одним признавшим Палестину государством стала Австралия. Премьер-министр Энтони Албаниз отметил в Х, что это решение стран формирует международные усилия для решения проблемы двух стран.

Кроме того, президент Палестинской автономии дал прямые обязательства Австралии, включая обязательства провести демократические выборы и ввести значительные реформы в сфере финансов, управления и образования.

А первой страной из G7, признавшей государство Палестина, стала Канада. Об этом решении сообщил премьер-министр Марк Карни.

Канада признает государство Палестина и предлагает свое партнерство по построению мирного будущего как для государства Палестина, так и для государства Израиль, — заявил он.

Франция также заявляла о намерении официального признания Палестины, однако ожидается, что официальные представители страны сделают это на заседании Генассамблеи ООН на этой неделе.

Что означает признание Палестины

Пока неизвестно, почему страны решили признать государство Палестина именно сейчас. Дипломатический корреспондент BBC Джеймс Лендейл замечал, что причина может быть в начале израильского Нового года — Рош га-Шана, который начинается празднование вечером понедельника 22 сентября.

Однако причина может крыться в отсутствии британского премьера на заседание Генассамблеи ООН.

Не все члены G7 поддержали такую ​​позицию. В частности, Италия, Германия и Япония не намерены признавать Палестинское государство.

Также такое решение подвергли критике США.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху резко отреагировал на объявленные намерения, заявив, что эти решения вознаграждают ужасающий терроризм ХАМАС.

Семьи израильских заложников, что удерживаются бойцами ХАМАС, также призвали не признавать Палестинское государство официально, пока заложников не освободят.

Для мира признание Палестины на официальном уровне до сих пор остается неокончательным. У страны есть свои дипломатические миссии за рубежом, спортивные команды принимают участие в международных соревнованиях.

Однако из-за длительного конфликта с Израилем у этой страны нет согласованных границ, армии и столицы.

Также из-за контроля Западного берега Палестины израильскими силами государство по существу не контролирует всю свою территорию и народ.

Кроме того, признание можно считать чисто символическим для территории сектора Газа, находящейся под контролем Израиля.

Палестина в настоящее время признана около 75% из 193 государств-членов ООН. Вместе с тем Китай и Россия признали Палестину суверенным государством в 1988 году.

Раньше мы подробно рассказывали тебе об истории Израиля, когда он образовался и с кем воевало государство. Больше — по ссылке.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!