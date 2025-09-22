Палестину почали визнавати: які країни і чим може обернутися для світу

У неділю, 21 вересня 2025 року, голови урядів Великої Британії, Австралії та Канади визнали державу Палестина та заявили про відродження надії на мир між палестинцями та ізраїльтянами.

Країни заявили про свою підтримку обом народам та закликали їх до припинення вогню та миру.

Що означає визнання держави Палестина та як на це реагують сторони конфлікту, розповідаємо далі у матеріалі.

Визнання держави Палестина

Зокрема, премʼєр Великої Британії Кір Стармер заявив у дописі в Х, що Сполучене Королівство офіційно визнає державу Палестина.

Він також закликав Ізраїль зупинити свій наступ у Газі, дозволити надходження вкрай необхідної гуманітарної допомоги та зупинити незаконне розширення поселень на Західному березі річки Йордан.

Велика Британія вимагає від уряду частково визнаної Палестини проведення виборів після повного припинення вогню між Палестиною та Ізраїлем, реформування та недопуск ХАМАС до політичних сил країни.

Крім цього, ще однією державою, яка визнала Палестину, стала Австралія. Премʼєр-міністр Ентоні Албаніз зазначив у Х, що це рішення країн формує міжнародні зусилля для розвʼязання проблеми двох країн.

Крім цього повідомляється, що президент Палестинської автономії дав прямі зобов’язання Австралії, включаючи зобов’язання провести демократичні вибори та запровадити значні реформи у сфері фінансів, управління та освіти.

А першою країною з G7, яка визнала державу Палестина, стала Канада. Про це рішення повідомив премʼєр-міністр Марк Карні.

Канада визнає державу Палестина та пропонує своє партнерство у побудові мирного майбутнього як для держави Палестина, так і для держави Ізраїль, — заявив він. Франція також заявляла про намір офіційного визнання Палестини, однак очікується, що офіційні представники країни зроблять це під час засідання Генасамблеї ООН цього тижня.

Наразі невідомо, чому держави вирішили визнати державу Палестина саме зараз. Дипломатичний кореспондент ВВС Джеймс Лендейл зауважував, що причина може бути в початку ізраїльського Нового року — Рош га-Шана, який починаються святкування ввечері понеділка 22 вересня.

Однак також причина може критися у відсутності британського премʼєра на засідання Генасамблеї ООН.

Не всі члени G7 підтримали таку позицію. Зокрема, Італія, Німеччина та Японія не мають намірів визнавати Палестинську державу.

Також таке рішення розкритикували США.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу різко відреагував на оголошені наміри, заявивши, що ці рішення винагороджують жахливий тероризм ХАМАС.

Родини ізраїльських заручників, яких утримують бійці ХАМАС, також закликали не визнавати Палестинську державу офіційно, доки заручників не звільнять.

Для світу визнання Палестини на офіційному рівні досі залишається неостаточним. Країна має свої дипломатичні місії за кордоном, спортивні команди беруть участь у міжнародних змаганнях.

Однак через тривалий конфлікт з Ізраїлем ця країна не має узгоджених кордонів, армії та столиці.

Також через контроль Західного берега Палестини ізраїльськими силами, держава по суті не контролює всю свою територію та народ.

Окрім того, визнання можна вважати суто символічним для території Сектору Газа, яка перебуває під контролем Ізраїлю.

Палестина наразі визнана близько 75% зі 193 держав-членів ООН. Разом з тим, Китай та Росія визнали Палестину суверенною державою у 1988 році. Раніше ми детально розповідали тобі про історію Ізраїлю, коли він утворився та з ким воювала держава. Більше — за посиланням.

