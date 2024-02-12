В Дюссельдорфе трагически погиб 17-летний украинский баскетболист Владимир Ермаков

Украинские спортсмены имеют большие достижения на мировом уровне, они ездят на соревнования в разные страны и выступают за другие команды.

11 февраля 2024 года произошло трагическое событие для украинского баскетбола, погибла юная звезда — 17-летний баскетболист Владимир Ермаков. Случилось все в Дюссельдорфе, Германия. Рассказываем, что известно на этот момент.

Владимир Ермаков погиб: что известно о смерти баскетболиста

Владимир Ермаков занимался баскетболом и играл в детских командах Тейваз и 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12. В составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 в Болгарии.

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Федерация баскетбола Украины сообщила, что 17-летний баскетболист погиб в Дюссельдорфе.

— Ужасная новость для украинской баскетбольной семьи. В Дюссельдорфе произошло страшное горе — трагически погиб 17-летний баскетболист юношеских сборных Украины Владимир Ермаков, — говорится в сообщении ФБУ.

В сообщении Федерации баскетбола Киева рассказали больше деталей об обстоятельствах гибели спортсмена.

Сообщается, что Ермаков и его друг Артем Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа.

— В преддверии очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они украинцы. Вся команда провела ночь в больнице рядом с нашими ребятами. К сожалению, врачи не смогли спасти Ермакова, а Козаченко остается в реанимации, — говорится в сообщении Федерации баскетбола Киева.

Но стоит отметить, что делом занимается местная полиция, устанавливаются обстоятельства смерти, опрашивают свидетелей, находившихся на месте преступления.

Реакция МИД Украины на убийство украинского баскетболиста

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко рассказал, что Министерство взяло на особый контроль расследование убийства украинского баскетболиста в Германии.

— Генеральное консульство в Дюссельдорфе уже провело переговоры с главой полиции Эссен. Консулы отметили необходимость скорейшего проведения расследования и привлечения преступника к ответственности, — сказал он.

По имеющейся информации, полиция уже задержала нападающего. Продолжаются следственные действия.

Консульское учреждение также контролирует лечение другого пострадавшего украинца. Ему оказывается необходимая медицинская помощь в больнице Эссена, его состояние стабильное.

К сожалению, сейчас на фронте погибают много спортсменов и творческих людей. Ранее мы рассказывали о смерти украинского поэта Максима Кривцова.

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