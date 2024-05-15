Взрывы в Днепре забрали жизни двух людей: подробности российского обстрела 15 мая

Российская армия активно наступает на Украину, не щадя своего личного состава и бросив на штурмы большое количество вооружения. Ситуация на фронте остается очень сложной, оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в нескольких местах.

Среди дня, 15 мая 2024 года, россияне нанесли удар по Днепру. К сожалению, уже известно о двух погибших людях.

Детальнее о взрывах в Днепре 15 мая рассказываем дальше в материале.

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Взрывы в Днепре сегодня, 15 мая: что известно

О взрывах в Днепре сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Он отметил, что дополнительная информация еще уточняется.

— Враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура.

Предварительно двое погибших. Есть раненые, их количество, состояние и другие обстоятельства уточняются, — написал он.

Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщали о движении скоростной цели в направлении города.

— Скоростная цель в направлении Днепра, юго-востока! — говорилось в сообщении.

Подразделение Воздушное командование Восток также сообщало, что ВСУ поразили управляемую авиационную ракету.

— Около 13.30 в районе города Днепра подразделением Воздушное командование Восток сбита управляемая авиационная ракета Х-59/69.

Следить за ситуацией на поле боя можно с карты боевых действий Украины, которую мы публикуем каждый день.

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