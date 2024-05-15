Вибухи у Дніпрі забрали життя двох людей: подробиці російського обстрілу 15 травня

Російська армія активно наступає на Україну, не шкодуючи власного особового складу та кинувши на штурми велику кількість озброєння. Ситуація на фронті залишається дуже складною, окупанти намагаються прорвати українську оборону в кількох місцях.

Серед дня, 15 травня 2024 року, росіяни завдали удару по Дніпру. На жаль, вже відомо про двох загиблих людей.

Детальніше про вибухи у Дніпрі 15 травня розповідаємо далі у матеріалі.

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Вибухи у Дніпрі сьогодні, 15 травня: що відомо

Про вибухи у Дніпрі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він зазначив, що додаткова інформація ще уточнюється.

— Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру.

Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються, — написав він.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух швидкісної цілі у напрямку міста.

— Швидкісна ціль у напрямку Дніпра, з південного-сходу! — йшлося у повідомленні. Підрозділ Повітряне командування Схід також повідомляло, що ЗСУ уразили керовану авіаційну ракету. — Близько 13:30 в районі міста Дніпро підрозділом Повітряне командування Схід збито керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Стежити за ситуацією на полі бою можна з карти бойових дій України, яку ми публікуємо щодня.

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