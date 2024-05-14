Ворог завдав кілька ударів по Харкову: що відомо про наслідки обстрілу 14 травня та постраждалих

У Харківській області не минається без ворожих обстрілів ані дня. І сьогодні, 14 травня, не став винятком, адже знову пролунали вибухи в Харкові.

Вибухи в Харкові — що відомо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у вівторок 14 травня російські окупанти завдали кілька ударів по житловій забудові центральної частини Харкова.

Кількість постраждалих — 20. Серед них 12-річний хлопчик і дівчинка восьми років. Вони у середньому стані.

Також серед поранених внаслідок ворожих ударів по Харкову — чоловік 28 років у важкому стані. Найстаршому постраждалому 87 років.

Зараз також дивляться

Загалом 11 людей дістали травми середнього ступеня, п’ять з них — у легкому стані.

Шість людей госпіталізовані.

Крім того, з гострою реакцією на стрес звернулись по допомогу до фахівців п’ять осіб. Серед них двоє дітей восьми та 12 років.

Що ж стосується ураження житлової інфраструктури, то внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали 12-поверхова будівля, територія поряд із нею, а також щонайменше десять гаражів на території будинку.

О 17:45 знову пролунали вибухи в Харкові. Інформація щодо наслідків оновлюється.

Ситуація на Харківському напрямку лишається складною. Проте очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що також цілком можливий наступ на Суми. Читай детальніше за посиланням, що про це відомо.

А за ситуацією на всіх напрямках ти можеш слідкувати за допомогою карти бойових дій.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.