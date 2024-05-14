Війна в Україні

Ворог завдав кілька ударів по Харкову: що відомо про наслідки обстрілу 14 травня та постраждалих

Даніела Долотова, журналістка сайту 14 Травня 2024, 18:15
вибухи в Харкові
Фото: ДСНС/Facebook

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