Карта бойових дій 14 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 14 травня 2024 року — лише чергове свідчення того, скільки було зроблено, аби захистити Україну та її людей від російських окупантів.

Проте вона нагадує й про тих, хто, на жаль, поклав своє життя за свободу своєї країни та своїх рідних. Разом з тим, карта бойових дій не дає забувати, скільки ще доведеться зробити та втратити, скільки пережити горя й пролити сліз, аби, зрештою, мати шанс відновити її першопочатковий вигляд.

І хоча, нажаль, повернути тих, кого забрали ворожі снаряди, й не вдасться, однак сьогодні кожне докладене зусилля та донат допоможуть зберегти життя тих захисників та захисниць, які й досі готові покласти свої життя за волю народу. А разом з тим, це подарує шанс майбутнім поколінням на щасливе життя у своїй країні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська користуються перевагами довгострокового обмеження Заходу на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів по законних військових цілях на території Росії. Адже це територія, від якої тепер залежать російські сили для підтримки своїх наступальних операцій у північній частині Харківської області.

Українські сили були б у великому виграші, якби мали можливість використовувати передові системи озброєнь великої дальності, щоб порушити російські логістичні вузли та маршрути, які зараз забезпечують харківський наступ. Та натомість українські захисники змушені покладатися на свої обмежені та виснажені запаси зброї власного виробництва.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 14 травня 2024 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано близько 140 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Харківському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до 13. Під щільним ворожим вогнем наші підрозділи діють рішуче, завдають вогневе ураження по противнику, нарощують зусилля. На зайнятих позиціях закріплюються, обладнуються запасні позиції.

Сили оборони сприяють евакуації людей з постраждалих населених пунктів.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами протягом поточної доби відбито 15 атак.

На Лиманському напрямку кількість бойових зіткнень збільшилася до дев’яти.

На Сіверському напрямку противник здійснив 15 атак, успіху не мав.

На Покровському напрямку кількість ворожих атак зросла до 33.

На Курахівському напрямку ворог за підтримки авіації 13 разів намагався прорвати оборону наших військ, успіху не мав.

На Времівському напрямку нашими захисниками загалом відбито 11 атак в районах населених пунктів Водяне та Старомайорське.

На решті напрямків обстановка без змін.

Сили оборони відслідковують дії ворога, реагують на зміни обстановки. Командуванням приймаються оперативні рішення для забезпечення контролю на полі бою.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони та підрозділи ракетних військ України завдали ударів по одному артилерійському засобу, одній станції радіоелектронної боротьби, одному пункту управління, одному складу боєприпасів та двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також наші воїни збили ворожий Су-25.

Крім того, тримає боротьба й в інформаційному просторі. Читай, що пишуть про Україну іноземні ЗМІ та що змусило іноземців повернути війну на перші шпальти.

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