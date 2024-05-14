Карта боевых действий 14 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 14 мая 2024 года — лишь очередное свидетельство того, сколько было сделано работы, чтобы защитить Украину и ее людей от российских оккупантов.

Однако она напоминает и о тех, кто, к сожалению, отдал свою жизнь за свободу своей страны и своих родных. Вместе с тем карта боевых действий не дает забывать, сколько еще придется сделать и потерять, сколько пережить горя и пролить слез, чтобы иметь шанс восстановить ее первоначальный вид.

И хотя, к сожалению, вернуть тех, кого забрали вражеские снаряды не удастся, однако сегодня, каждое приложенное усилие и донат помогут сохранить жизни тех защитников и защитниц, которые до сих пор готовы отдать свои жизни за волю народа. А вместе с тем, это подарит шанс будущим поколениям на счастливую жизнь в своей стране.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других стран.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска пользуются преимуществами долгосрочного ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, для нанесения ударов по законным военным целям на территории России. Это ведь территория, от которой теперь зависят российские силы для поддержки своих наступательных операций в северной части Харьковской области.

Украинские силы бы в большем выигрыше от возможности использовать передовые системы вооружений большой дальности, чтобы нарушить российские логистические узлы и маршруты, которые сейчас обеспечивают харьковское наступление. Однако украинские защитники вынуждены полагаться на свои ограниченные и истощенные запасы оружия собственного производства.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 14 мая 2024 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано около 140 боевых столкновений. В общем, враг нанес шесть ракетных и 64 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении количество боевых столкновений увеличилось до 13. Под плотным вражеским огнем наши подразделения действуют решительно, наносят огневое поражение противнику, наращивают усилия. На занятых позициях закрепляются, оборудуются запасные позиции.

Силы обороны способствуют эвакуации людей из пострадавших населённых пунктов.

На Купянском направлении нашими воинами в течение текущих суток отбито 15 атак.

На Лиманском направлении количество боевых столкновений увеличилось до девяти.

На Северском направлении противник совершил 15 атак, успеха не имел.

На Покровском направлении количество вражеских атак выросло до 33.

На Кураховском направлении враг при поддержке авиации 13 раз пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел.

На Времевском направлении нашими защитниками в общей сложности отбито 11 атак в районах населенных пунктов Водяное и Старомайорское.

На остальных направлениях обстановка без изменений.

Силы обороны отслеживают действия врага, реагируют на конфигурации обстановки. Командованием принимаются оперативные решения по обеспечению контроля на поле боя.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск Украины нанесли удары по одному артиллерийскому средству, одной станции радиоэлектронной борьбы, одному пункту управления, одному составу боеприпасов и двум районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также наши воины сбили вражеский Су-25.

Кроме того, идет борьба и в информационном пространстве. Читай, что пишут об Украине иностранные СМИ и заставило иностранцев вернуть войну на первые полосы.

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