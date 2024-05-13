Возвращение на первые полосы из-за российского контрнаступления? Что пишут про Украину иностранные СМИ

Украинская тема не сходит с первых полос, а кое-где вернулась на главные страницы изданий. Правда, причина не слишком положительная — усиление российского наступления.

Россия открыла новый фронт — в Харьковской области. И это может стать одним из самых трудных для Украины моментов этой войны, если Силы Обороны решат удерживать свои позиции любой ценой и потеряют много воинов. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на военных экспертов. Те считают, что нынешняя операция россиян — хитрая стратегия, цель которой растянуть украинские силы.

Кроме атаки на Харьковскую область, западные издания писали на этой неделе об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам и потенциальных новых видах помощи Украине со стороны партнеров.

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Что пишут про Украину зарубежные СМИ

Ситуация в Украине снова вернулась на главную страницу сайта CNN из-за нового наступления захватчиков в Харьковской области. Журналист Тим Листер подробно проанализировал события последних дней в Харьковской области и пообщался с аналитиками.

Он считает, что российская атака разоблачает слабые стороны Украины. В частности, речь идет о нехватке артиллерии, ПВО и личного состава. Также отсутствие достаточного количества подготовленных оборонных позиций и паузу в западной помощи Киеву.

Целью россиян эксперты считают увеличение линии фронта и растяжение по ней украинских сил обороны. Предполагается, что такие атаки возможны и в Сумской области.

В Институте изучения войны говорят, россияне к этому готовились, учитывая задержку со снабжением украинской армии. Недавние достижения россиян оппортунистические. Они к ним готовились. И теперь пожинают плоды. Украине, возможно, придется принимать сложные решения из-за медленности действий США.

Итог автор статьи делает пессимистический. Всё может завершиться так называемой “торговлей территориями”. И, наконец, Украину могут заставить смириться с тем, что часть потерянной земли не вернется.

Между тем, Foreign Affairs пишет об эффективности и необходимости асимметричных ответов Киева на действия агрессора. В статье Почему Украине можно и стоит наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам авторы отмечают: опасения США, что такие удары повысят мировые цены на нефть, — ложны.

А ведь атаки влияют на то, сколько нефти Россия сможет переработать на бензин. И чем меньше таких возможностей у нее будет, тем больше нефти вынуждена будет экспортировать. А это будет способствовать не росту, а наоборот, снижению цен на мировых рынках.

Украинские удары по российским НПЗ делают то, чего не совершил режим санкций.

— Не ставя под угрозу глобальные поставки энергоресурсов и не повышая цены, атаки съедают российские доходы и ограничивают способность РФ превращать сырую нефть в топливо для танков и самолетов, — говорится в статье Foreign Affairs.

Одни удары по НПЗ не заставят Москву капитулировать. Но они сделают войну более сложной и более затратной для России. И потому, когда речь пойдет о переговорах, могут заставить Кремль пойти на уступки. Это утверждают авторы статьи.

Между тем, немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung исследует новые тенденции настроений западных политиков. В частности, пишет, что некоторые члены немецкого парламента считают: страны НАТО могут помочь Украине разместить системы ПВО на восточных границах военного блока. К примеру, в Польше и Румынии. И оттуда сбивать российские дроны над украинскими западными областями.

Авторы статьи отмечают, что этот подход близок к позиции французского президента Эмманюэля Макрона, который заявил о возможности отправить на помощь Киеву войска.

Речь идет о том, чтобы западные силы напрямую отражали российские атаки, но не с территории Украины.

Чрезвычайно сложная ситуация на приграничной Харьковской области. По данным Deep State, враг фактически занял несколько сел Харьковской области. Читай, что известно о наступлении россиян в Харьковской области.

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