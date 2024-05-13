Повернення на перші шпальти через російський контрнаступ? Що пишуть про Україну іноземні ЗМІ

Українська тема не сходить зі шпальт, а подекуди повернулася на головні сторінки видань. Щоправда, причина не надто позитивна — посилення російського наступу.

Росія відкрила новий фронт — на Харківщині. І це може стати одним із найтяжчих для України моментів цієї війни, якщо Сили Оборони вирішать утримувати свої позиції за будь-яку ціну й втратять багато вояків. Про це пише The New York Times, посилаючись на військових експертів. Ті вважають, що нинішня операція росіян — хитра стратегія, мета якої розтягнути українські сили.

Крім атаки на Харківщину, західні видання писали цього тижня про українські удари по російських нафтопереробних заводах і потенційні нові види допомоги Україні з боку партнерів.

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Ситуація в Україні знову повернулася на чільне місце сайту CNN через новий наступ загарбників на Харківщині. Журналіст Тім Лістер докладно проаналізував події останніх днів у Харківській області та поспілкувався з аналітиками.

Він вважає, що російська атака викриває слабкі сторони України. Зокрема, йдеться про брак артилерії, ППО та особового складу. А також відсутність достатньої кількості підготовлених оборонних позицій та паузу в західній допомозі Києву.

Метою росіян експерти вважають збільшення лінії фронту та розтягування по ній українських Сил оборони. Припускають, що такі атаки можливі й на Сумщині.

В Інституті вивчення війни кажуть, росіяни до цього готувалися, враховуючи затримку з постачанням українському війську. Нещодавні досягнення росіян опортуністичні. Вони до них готувалися. І тепер пожинають плоди. Україні, можливо, доведеться ухвалювати складні рішення через повільність дій США.

Підсумок автор статті робить песимістичний. Усе може завершитися так званою “торгівлею територіями”. І зрештою Україну можуть примусити змиритися з тим, що частина втраченої землі не повернеться.

Тим часом Foreign Affairs пише про ефективність та необхідність асиметричних відповідей Києва на дії агресора. У статті Чому Україні можна і варто завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах автори наголошують: побоювання США, що такі удари підвищать світові ціни на нафту, хибні.

Адже атаки впливають на те, скільки нафти Росія зможе переробити на бензин. І чим менше таких можливостей вона матиме, то більше нафти змушена буде експортувати. А це сприятиме не зростанню, а навпаки зниженню цін на світових ринках.

Українські удари по російських НПЗ роблять те, чого не зробив режим санкцій.

— Не ставляючи під загрозу глобальне постачання енергоресурсів і не підвищуючи ціни, атаки з’їдають російські прибутки та обмежують здатність РФ перетворювати сиру нафту на паливо для танків та літаків, — йдеться у статті Foreign Affairs.

Самі лише удари по НПЗ не змусять Москву капітулювати. Але вони зроблять війну складнішою і витратнішою для Росії. І тому, коли йтиметься про переговори, можуть змусити Кремль піти на поступки. Це стверджують автори статті.

Тим часом німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung досліджує нові тенденції настроїв західних політиків. Зокрема, пише, що деякі члени німецького парламенту вважають: країни НАТО можуть допомогти Україні тим, щоб розмістити системи ППО на східних кордонах військового блоку. Наприклад, у Польщі та Румунії. Та звідти збивати російські дрони над українськими західними областями.

Автори статті зазначають, цей підхід близький до позиції французького президента Еммануеля Макрона, який заявив про можливість відрядити на допомогу Києву війська.

Йдеться про те, щоб західні сили безпосередньо відбивали російські атаки, але не з території України.

Надзвичайно складна ситуація на прикордонні Харківщини. За даними Deep State, ворог фактично зайняв кілька сіл Харківської області. Читай, що наразі відомо про наступ росіян в Харківській області.

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