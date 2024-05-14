Сиутація на межі: Буданов заявив про можливий наступ на Сумщину

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times розповів, що цілком можливий наступ на Суми.

Наразі Збройні сили України зіткнулися з критичною ситуацією на північному сході країни, пов’язаною з нестачею військ. Докладніше про заяву Буданова розповідаємо далі.

Кирило Буданов про наступ на Суми

Минулого тижня російські війська перетнули кордон, щоб відкрити нову лінію атаки поблизу Харкова, захопивши щонайменше дев’ять населених пунктів і сіл.

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— Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної, — заявив Буданов в інтерв’ю.

Крім того, що росіяни чисельно переважають, українці стикаються з критичною нестачею зброї, особливо артилерійських боєприпасів, а зброя на суму $60,8 мільярда зі Сполучених Штатів, схвалена три тижні тому після місяців дебатів в Конгресі, ледве почала надходити.

Буданов вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути й без того незначні резерви солдатів України та відвернути їх від боїв деінде.

Усі наші сили або тут або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає, — каже голова ГУР.

Він оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.

Очікується, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять потужний наступ на Сумську область.

Український офіцер Павло Величко, який працює біля російського кордону в Сумській області, повідомив, що останнім часом росіяни посилили обстріли околиць Сум.

— Я не знаю, чи це щось означає, тому що ці місця все одно часто обстрілювали. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності, — запевнив він.

Буданов про небезпеку на Сумщині: відео

Раніше Кирило Буданов розповів про умови, за яких можливий український контрнаступ у 2025 році.

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