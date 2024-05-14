Сиутація на межі: Буданов заявив про можливий наступ на Сумщину

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю The New York Times розповів, що цілком можливий наступ на Суми.
Наразі Збройні сили України зіткнулися з критичною ситуацією на північному сході країни, пов’язаною з нестачею військ. Докладніше про заяву Буданова розповідаємо далі.
Минулого тижня російські війська перетнули кордон, щоб відкрити нову лінію атаки поблизу Харкова, захопивши щонайменше дев’ять населених пунктів і сіл.
— Ситуація на межі. З кожною годиною ця ситуація наближається до критичної, — заявив Буданов в інтерв’ю.
Крім того, що росіяни чисельно переважають, українці стикаються з критичною нестачею зброї, особливо артилерійських боєприпасів, а зброя на суму $60,8 мільярда зі Сполучених Штатів, схвалена три тижні тому після місяців дебатів в Конгресі, ледве почала надходити.
Буданов вважає, що російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути й без того незначні резерви солдатів України та відвернути їх від боїв деінде.
Усі наші сили або тут або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає, — каже голова ГУР.
Усі наші сили або тут або в Часовому Яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає, — каже голова ГУР.
Він оцінив, що українські сили зможуть укріпити свої лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.
Очікується, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого очікується, що російські війська зроблять потужний наступ на Сумську область.
Український офіцер Павло Величко, який працює біля російського кордону в Сумській області, повідомив, що останнім часом росіяни посилили обстріли околиць Сум.
— Я не знаю, чи це щось означає, тому що ці місця все одно часто обстрілювали. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності, — запевнив він.
Раніше Кирило Буданов розповів про умови, за яких можливий український контрнаступ у 2025 році.
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