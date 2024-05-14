Ситуация на грани: Буданов заявил о возможном наступлении на Сумщину

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The New York Times рассказал, что вполне возможным является наступление на Сумы.

В настоящее время Вооруженные силы Украины сталкиваются с критической ситуацией на северо-востоке страны, связанной с нехваткой войск. Более подробно о заявлении Буданова рассказываем дальше.

Кирилл Буданов о наступлении на Сумы

На прошлой неделе российские войска пересекли границу, чтобы открыть новую линию атаки вблизи Харькова, захватив не менее девяти населенных пунктов и сел.

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— Ситуация на грани. С каждым часом эта ситуация приближается к критической, — заявил Буданов в интервью.

Кроме того, что россияне численно преобладают, украинцы сталкиваются с критической нехваткой оружия, особенно артиллерийских боеприпасов, а оружие на сумму 60,8 миллиарда долларов из Соединенных Штатов, одобренное три недели назад после месяцев дебатов в Конгрессе, едва начало поступать.

Буданов считает, что российские атаки на северо-востоке преследуют цель растянуть и без того незначительные резервы солдат Украины и отвлечь их от боев в другом месте.

Все наши силы либо здесь, либо во Временном Яру. Я использовал все, что у нас есть. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет, — говорит глава ГУР.

Он оценил, что украинские силы смогут укрепить свои линии и стабилизировать фронт в течение нескольких дней.

Ожидается, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего ожидается, что российские войска сделают мощное наступление на Сумскую область.

Украинский офицер Павел Величко, работающий у российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время россияне усилили обстрелы окрестностей Сум.

— Я не знаю, значит ли это что-то, потому что эти места все равно часто обстреливали. В любом случае мы в полной боевой готовности, — заверил он.

Буданов про угрозу в Сумской области: видео

Ранее Кирилл Буданов рассказал об условиях, при которых возможно украинское контрнаступление в 2025 году.

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