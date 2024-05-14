У наступі на Харківщину беруть участь понад 30 тисяч російських військових — голова РНБО

Для нового наступу на Харківщині, що розпочався декілька днів тому, у Росії мобілізували багато солдатів.
Станом на зараз понад 30 тисяч росіян беруть участь у наступі на Харківщину. Про це повідомив голова РНБО Олександр Литвиненко в коментарі виданню Le Figaro. Подробиці розповідаємо далі.
У новому наступі під проводом Москви на північному сході України задіяно багато солдатів.
Згідно із заявою секретаря Ради національної безпеки й оборони України виданню Le Figaro, росіян на Харківщині — понад 30 тисяч.
Військові, за доповідями, готові до відбиття, але росіян дуже багато. Близько 50 тисяч було на кордоні, зараз наступають більше ніж 30 тисяч, — уточнив Олександр Литвиненко.
Військові, за доповідями, готові до відбиття, але росіян дуже багато. Близько 50 тисяч було на кордоні, зараз наступають більше ніж 30 тисяч, — уточнив Олександр Литвиненко.
Він також додав, що для міста Харків зараз загрози немає.
Наразі ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.
За інформацією DeepState, зафіксовано просування противника в Іванівському та околицях.
Ворог використовує піхоту, техніку, артилерію та авіацію, також працюють БПЛА та РЕБ. Ситуація залишається складною.
Ворог використовує піхоту, техніку, артилерію та авіацію, також працюють БПЛА та РЕБ. Ситуація залишається складною.
Активні бойові дії тривають і неподалік Вовчанська. Росіяни залучили значні сили для ведення наступу у складі до пʼяти батальйонів.
У місті оголошено евакуацію. Ворог постійно скидає на місто авіаційні бомби та іншу зброю. За останні декілька днів було вивезено понад шість тисяч людей.
Докладніше про ситуацію у прикордонному Вовчанську ми розповідали раніше.
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