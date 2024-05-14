Війна в Україні

У наступі на Харківщину беруть участь понад 30 тисяч російських військових — голова РНБО

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 14 Травня 2024, 10:00
у наступі на харківщину
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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