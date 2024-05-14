У наступі на Харківщину беруть участь понад 30 тисяч російських військових — голова РНБО

Для нового наступу на Харківщині, що розпочався декілька днів тому, у Росії мобілізували багато солдатів.

Станом на зараз понад 30 тисяч росіян беруть участь у наступі на Харківщину. Про це повідомив голова РНБО Олександр Литвиненко в коментарі виданню Le Figaro. Подробиці розповідаємо далі.

Наступ на Харківщину: скільки російських військових залучили

У новому наступі під проводом Москви на північному сході України задіяно багато солдатів.

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Згідно із заявою секретаря Ради національної безпеки й оборони України виданню Le Figaro, росіян на Харківщині — понад 30 тисяч.

Військові, за доповідями, готові до відбиття, але росіян дуже багато. Близько 50 тисяч було на кордоні, зараз наступають більше ніж 30 тисяч, — уточнив Олександр Литвиненко.

Він також додав, що для міста Харків зараз загрози немає.

Наразі ворог просунувся в Красногорівці, біля Володимирівки та окупував Стрілечу, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве та Плетенівку.

За інформацією DeepState, зафіксовано просування противника в Іванівському та околицях.

Ворог використовує піхоту, техніку, артилерію та авіацію, також працюють БПЛА та РЕБ. Ситуація залишається складною.

Активні бойові дії тривають і неподалік Вовчанська. Росіяни залучили значні сили для ведення наступу у складі до пʼяти батальйонів.

У місті оголошено евакуацію. Ворог постійно скидає на місто авіаційні бомби та іншу зброю. За останні декілька днів було вивезено понад шість тисяч людей.

Докладніше про ситуацію у прикордонному Вовчанську ми розповідали раніше.

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