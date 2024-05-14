В наступлении на Харьковскую область участвуют более 30 тысяч российских военных — глава СНБО

Для нового наступления на Харьковскую область, которое началось несколько дней назад, в России мобилизовали много солдат.

На сегодня более 30 тысяч россиян принимают участие в наступлении на Харьковскую область. Об этом сообщил глава СНБО Александр Литвиненко в комментарии изданию Le Figaro. Подробности рассказываем дальше.

Наступление на Харьковскую область: сколько российских военных принимают участие

В новом наступлении под руководством Москвы на северо-востоке Украины задействовано много солдат.

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Согласно заявлению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины изданию Le Figaro, россиян в Харьковской области более 30 тысяч.

Военные, согласно докладам, готовы к отражению, но россиян очень много. Около 50 тысяч было на границе, сейчас наступают более 30 тысяч, — уточнил Александр Литвиненко.

Украинский чиновник также добавил, что городу Харькову ничего не угрожает.

Сейчас враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечью, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку.

По информации DeepState, зафиксировано продвижение противника в Ивановском и окрестностях.

Враг использует пехоту, технику, артиллерию и авиацию, также работают БПЛА и РЭБ. Ситуация остается сложной.

Активные боевые действия продолжаются и неподалеку от Волчанска. Россияне привлекли значительные силы для ведения наступления в составе пяти батальонов.

В городе объявлена эвакуация. Враг постоянно сбрасывает на город авиационные бомбы и другое оружие. За последние несколько дней было вывезено более шести тысяч человек.

Подробнее о ситуации в пограничном Волчанске мы рассказывали раньше.

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